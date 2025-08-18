晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台積電、蘋果在台唯一鎢金屬合格供應商 聯友金屬預計9月上旬掛牌

2025/08/18 18:27

回收冶煉大廠聯友金屬預計9月上旬掛牌創新板上市。左為聯友董事長顏文良，右為總經理吳永忠。（記者張慧雯攝）回收冶煉大廠聯友金屬預計9月上旬掛牌創新板上市。左為聯友董事長顏文良，右為總經理吳永忠。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕回收冶煉大廠聯友金屬（7610）以自有專利技術將稀有金屬金屬鎢、鈷進行回收、純化、精煉、再製造等過程，生產高品質鎢酸鈉及硫酸鈷，預計9月上旬掛牌創新板上市，更是台積電、蘋果在台唯一鎢金屬合格供應商。聯友董事長顏文良表示，回收產品的產業包括工具機、刀具、PCB、電池及先進材料等，積極打造涵蓋上游廢料處理至下游產品製造的一條龍循環經濟模式。

總經理吳永中指出，美國於今年1月1日起對中國鎢製品課徵25%反傾銷稅，2月4日起中國將鎢原料作為反制美國關稅手段，致使今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動一波創歷史新高且延續至今的價格上漲波段。

聯友金屬身為全球前三大鎢酸鈉出口商，吳永中表示，聯友主要終端客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠，是在台唯一鎢金屬合格供應商，並長期與多家日系商社集團建立供貨合作關係，擁有穩定長期利基市場，評估下半年高機率維持此一趨勢，看旺後續表現。

除鎢金屬產品外，公司100%持股的子公司聯友能源，預計，第二季起正式生產電池級的硫酸鈷且開始出貨，已受到下游鋰電池正極材料製造商客戶的青睞。

吳永中說，剛果是目前鈷金屬出口量第一大的國家，今年2月剛果政府宣布限制鈷金屬出口4個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第二季國際鈷金屬平均報價較第一季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制3個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

聯友今年第二季營收3.49億元、稅後淨利0.38億元、每股稅後盈餘（EPS）0.91元，單季轉虧為盈。吳永中表示，主要在於第二季鎢酸鈉平均售價較第一季增加27%，出貨量也較首季成長2成以上，加上電池級硫酸鈷正式開始出貨，並推升整體毛利率達21.49%，由於鈷金屬是由鎢酸鈉製程副產品所製造，對成本影響不大，預估下半年隨硫酸鈷放量出貨，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

此外，聯友能源今年第四季預計推出更高技術門檻的金屬鈷粉，國際報價較電池級硫酸鈷高出30%以上。吳永中說，金屬鈷粉目前廣泛應用於硬質合金、磁性材料等領域，對精密度與純度的品質要求極高，屬於高階金屬原料，目前正與下游客戶進行鈷粉的終端產品測試，預估待金屬鈷粉正式推出後，將成為全球首家循環製程生產金屬鈷粉的公司，為營運發展立下新的里程碑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財