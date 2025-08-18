台積電、蘋果在台唯一鎢金屬合格供應商 聯友金屬預計9月上旬掛牌

回收冶煉大廠聯友金屬預計9月上旬掛牌創新板上市。左為聯友董事長顏文良，右為總經理吳永忠。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕回收冶煉大廠聯友金屬（7610）以自有專利技術將稀有金屬金屬鎢、鈷進行回收、純化、精煉、再製造等過程，生產高品質鎢酸鈉及硫酸鈷，預計9月上旬掛牌創新板上市，更是台積電、蘋果在台唯一鎢金屬合格供應商。聯友董事長顏文良表示，回收產品的產業包括工具機、刀具、PCB、電池及先進材料等，積極打造涵蓋上游廢料處理至下游產品製造的一條龍循環經濟模式。

總經理吳永中指出，美國於今年1月1日起對中國鎢製品課徵25%反傾銷稅，2月4日起中國將鎢原料作為反制美國關稅手段，致使今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動一波創歷史新高且延續至今的價格上漲波段。

聯友金屬身為全球前三大鎢酸鈉出口商，吳永中表示，聯友主要終端客戶包括台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠，是在台唯一鎢金屬合格供應商，並長期與多家日系商社集團建立供貨合作關係，擁有穩定長期利基市場，評估下半年高機率維持此一趨勢，看旺後續表現。

除鎢金屬產品外，公司100%持股的子公司聯友能源，預計，第二季起正式生產電池級的硫酸鈷且開始出貨，已受到下游鋰電池正極材料製造商客戶的青睞。

吳永中說，剛果是目前鈷金屬出口量第一大的國家，今年2月剛果政府宣布限制鈷金屬出口4個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，第二季國際鈷金屬平均報價較第一季上漲37%，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制3個月，供需失衡狀況暫難解決，下半年鈷金屬國際報價支撐力道仍然強勁。

聯友今年第二季營收3.49億元、稅後淨利0.38億元、每股稅後盈餘（EPS）0.91元，單季轉虧為盈。吳永中表示，主要在於第二季鎢酸鈉平均售價較第一季增加27%，出貨量也較首季成長2成以上，加上電池級硫酸鈷正式開始出貨，並推升整體毛利率達21.49%，由於鈷金屬是由鎢酸鈉製程副產品所製造，對成本影響不大，預估下半年隨硫酸鈷放量出貨，將可望同步挹注營收及獲利貢獻。

此外，聯友能源今年第四季預計推出更高技術門檻的金屬鈷粉，國際報價較電池級硫酸鈷高出30%以上。吳永中說，金屬鈷粉目前廣泛應用於硬質合金、磁性材料等領域，對精密度與純度的品質要求極高，屬於高階金屬原料，目前正與下游客戶進行鈷粉的終端產品測試，預估待金屬鈷粉正式推出後，將成為全球首家循環製程生產金屬鈷粉的公司，為營運發展立下新的里程碑。

