美兆經營權易主 前知名外資分析師林羣接手

2025/08/18 18:01

新美兆台北診所今正式開幕，圖右五為美兆總裁林羣。（記者陳永吉攝）新美兆台北診所今正式開幕，圖右五為美兆總裁林羣。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕你以前可能沒到過美兆健檢，但你一定聽過美兆，不過這家公司1988年成立後，前幾年經營不善，去年經營權正式易主，由前知名外資分析師、之後轉戰電子業再到生技業的林羣接手，美兆總裁林羣今日表示，未來將把美兆打造成數位健康管理平台，把他個人在生技業浸潤10餘年的人脈，全部集合一起合作。

目前擔任全福生技以及台睿生技董事長的林羣，同時管理安富大健康一號、二號兩檔私募基金，在生技圈影響力不容小覷，林羣去年個人揪了幾個好友，共同投資美兆，今日美兆正式啟用全新台北600坪旗艦診所，並首度公開以近300萬筆健檢數據分析的《台灣十年健康趨勢》。

林羣說，美兆1988年從高雄出發，是全台第一家獨立健檢中心，目前也是唯一在北中南都有健檢診所的健檢中心，因此可以服務北中南的民眾，這是它的第一個優勢；其次，美兆38年來累積了300萬筆的健檢資料庫，讓我們看見風險在誰的身上、什麼時間點出現、為什麼出現等；另外就是可以跨平台合作，例如安富投資的新穎、他個人投資台睿，未來都能一起合作，共同分享資源。

林羣表示，原本美兆有7成業績來自企業健檢，未來除了企業健檢外，也會增加高階個人健檢服務，另外希望政府能推動讓重裝備也能進駐健檢中心，把台灣從「看病系統」帶往「健康系統」，而美兆將以台北新診所為起點，結合數據、醫療與科技，與社會各界一同推進預防醫學，迎向2030，打造健康台灣。

