樺晟驚傳下櫃衝擊3.7萬股東 北院准暫緩下櫃須繳2.3億保證金

2025/08/18 17:58

台北地院上周裁准，裁定在訴訟確定前，樺晟得於提出2.3億元擔保金後，暫時恢復在櫃買中心買賣，裁定可抗告。（歐新資料照）台北地院上周裁准，裁定在訴訟確定前，樺晟得於提出2.3億元擔保金後，暫時恢復在櫃買中心買賣，裁定可抗告。（歐新資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕連接器大廠樺晟（3202）積欠員工薪資長達10個月，金額達3131萬元，另有數千萬貨款未支付，因未依規定完成重大資產處分資訊揭露，櫃買中心宣布自7月21日起終止其櫃檯買賣，影響3.7萬名股東權益。樺晟申復遭駁後提起民事訴訟並聲請定暫時狀態處分；台北地院上周裁准，裁定在訴訟確定前，樺晟得於提出2.3億元擔保金後，暫時恢復在櫃買中心買賣，裁定可抗告。

樺晟因財報延宕，4月7日已先行停牌，櫃買中心其後公告將自7月21日起正式終止其櫃檯買賣。樺晟主張，處分中國子公司是因應美中貿易戰及中國經營環境惡化，同時響應政府「根留台灣」政策，將資金匯回國內投入新事業體，請求撤銷終止上櫃處分，但仍遭駁回。

此外，公司亦公告，董事長兼總經理魏孝秦因健康因素請辭，隨後病逝，由辰鑫投資有限公司代表人李明秋接任董事長。

樺晟向法院聲請，禁止櫃買中心提前終止契約，允許公司在訴訟確定前持續交易。北院指出，本案爭點涉及2700萬美元（約新台幣7.9億元），裁定樺晟須繳納約2億3931萬元擔保金，才能在訴訟前暫緩櫃買中心的處分。

樺晟1984年創立，以電腦線材起家，2005年掛牌，2009年全球市佔率一度達四分之一，2017年更組成樺晟集團，跨足多元產業，但近年持續虧損。

另，台北地檢署調查發現，公司張姓高層疑涉與廠商簽訂「漁電共生」假合約，挪用上千萬元資金，並約談財務經理與董事長秘書等4人到案，將依證券交易法特別背信方向偵辦，檢方訊後諭令張姓高層40萬元交保，涉案廠商林姓女負責人10萬元交保。

