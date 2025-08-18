匯市觀望氣氛濃 ，新台幣量縮小貶收30.056元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕無懼美國總統川普預告半導體關稅將提高至300%，台股週一開低走高收漲百餘點，新台幣兌美元匯率則在美元反彈以及市場觀望下，午後貶勢加劇，最後收在30.056元當日最低價，貶值4.6分，成交量萎縮至12.305億美元。

台股今天漲148.04點，收在24482.52點，三大法人合計買超63.6億元，其中，外資買超44.78億元。

新台幣匯價則延續上週五貶勢，週一以30.03元、貶值2分開出後，上午盤大致在30.02元附近盤整，午後還一度升至30.006元，但外資、投信資金匯出，尾盤央行再趁機踹一腳，收當日最低價。

匯銀人士指出，由於美通膨數據好壞參半，川普政府關稅政策尚未完全底定，尤其美國半導體232條款最終稅率多寡仍有不確定性，市場對聯準會9月降息預期雖然不變，對降息次數的押注有所收斂，投資人亦靜待本週聯準會會議記錄以及週五將登場的Jackson Hole全球央行年會上聯準會主席鮑爾的談話。

此外台美關稅談判未明朗之前，新台幣匯市觀望氣氛濃厚，預期新台幣匯價短線不脫29.8元至30.2元區間內。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數反彈0.15%、日圓重貶0.31%、台幣貶值0.15%、新幣貶0.02%，但韓元小漲0.02%、人民幣升值0.02%，亞幣升貶不一。

