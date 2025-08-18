Škoda強化運動化戰略 Kodiaq RS 7人座性能休旅車打頭陣

台灣Škoda汽車本月正式導入全新的第2代 Kodiaq RS 4x4七人座性能休旅車。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕無畏台美關稅紛擾，台灣Škoda汽車強化品牌的運動化戰略，本月正式導入全新的第2代 Kodiaq RS 4x4七人座性能休旅車，時速從零加速至100公里僅需6.4秒，入手價186.8萬元起。

全新的第2代Kodiaq RS 4x4承襲 Škoda 傲人的Rally Sport 血統，外觀配備「專屬 RS 運動化外觀套件」，內裝設計透過細膩質感與科技氛圍營造獨特的駕駛座艙詮釋跑格本色。

Kodiaq RS 4x4 搭載的智慧直覺數位化座艙，10 吋全螢幕全彩數位儀表板搭載RS專屬動態顯示介面，獨有的Škoda Smart Dials智慧旋鈕，讓駕駛僅需透過簡單的旋轉和按壓，便能快速調整車內溫度、音量、空調風向、座椅加熱、駕駛模式等多項功能。

Kodiaq RS 4x4 核心動力搭載 EA888 EVO4 世代 2.0 TSI 渦輪增壓引擎，擁有265hp最大馬力與 40.8kgm峰值扭力，結合進化的燃油噴射、渦輪與熱能管理技術，帶來時速0-100公里加速僅需 6.4 秒、極速達時速231公里的強悍表現。

此外，7種駕駛模式可依路況與駕馭需求隨心切換；搭載全新進化的DCC Plus 升級版主動懸吊控制系統，獨特的雙閥門設計提供多達 15 段阻尼調校，完美兼顧日常行駛的舒適性與激烈操駕的運動需求。

Kodiaq RS 4x4 主被動安全更導入多項 Škoda 最新世代聰明 Eye 安全科技，全車搭載 Travel Assist 2.0 智慧車陣輔助系統，前方安可偵測行人、機踏車與車輛，主動預警潛在風險並介入制動，守護弱勢用路人與行車安全。

車側則配備進化版 Side Assist 4.0 車側盲點警示系統，整合 RTA 2.0 後方車流警示、Exit Warning 2.0 開門警示與 AEB 後方行人緊急煞車，並搭載 Area View 全車俯瞰顯影與 Attention and Drowsiness Assist 駕駛疲勞與注意力提醒系統，有效提升視野與行車專注度。

Kodiaq RS 4x4 車體結構全車約 28% 採用熱成型高強度鋼，標配 9 具防護氣囊，提供前後乘客全方位防護，降低２次衝擊風險。

