臻鼎：AI新品需求強勁 明年加速成長

2025/08/18 16:58

臻鼎擴大資本支出，看好AI新品將加速公司營運成長。（記者卓怡君攝）臻鼎擴大資本支出，看好AI新品將加速公司營運成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠AI產業爆發，PCB供應鏈今年營運加速成長，PCB廠臻鼎-KY（4958）今日參加證交所舉辦的「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，對於公司未來展望抱持樂觀態度，看好在AI帶動各種應用持續發展之下，營運可望一路旺到明年。

臻鼎表示，下半年客戶新品備貨節奏正常，下半年營運表現將優於上半年。若以美元計價，今年全年營收成長保持優於產業平均水準，中國淮安、泰國與台灣高雄廠按計畫擴產，效益將於明、後年起陸續顯現，展望2026年，臻鼎在AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期4大應用營收將全面加速成長。

臻鼎指出，根據客戶對高階AI產品的未來訂單需求，臻鼎規劃提高今、明兩年的資本支出金額至新台幣300億以上，其中近50%資本支出將用於擴大高階HDI和HLC產能，以掌握相關產品成長契機。

以全球產能布局而言，今年中國廠區將擴建AI產品用高階HDI、HLC產能，以及去瓶頸高階軟板產能；至於泰國一廠自5月8日試產以來，已有伺服器及光通訊領域重要客戶通過認證，預期第4季將進入小量產，泰國一廠高階伺服器、光通訊訂單逐步增加，已通過數家客戶認證，AI伺服器同步布局GPU與ASIC平台，策略聚焦Advanced HDI與HLC產品，新客戶與新訂單貢獻會在明年開始放大，光通訊方面，隨著800G/1.6T光通訊產品的導入量產，明年營收有望倍增，泰國二廠亦積極建設中。另外，高雄AI園區之高階ABF載板與HLC+HDI產能陸續裝機，將於年底進入試產。

同時，臻鼎看好明年AI手機、摺疊機與AI眼鏡將有更顯著貢獻，同時積極布局人形機器人商機。

