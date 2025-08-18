Gogolook強化東南亞佈局 攜手星國電信商上架新APP

Gogolook與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐APP「ScamSafe」。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）強化東南亞防詐市場布局，與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐APP「ScamSafe」。本次合作由 Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，象徵進軍東南亞電信生態圈的重要起始點，更為後續市場擴張奠定關鍵。

Gogolook觀察，作為亞洲關鍵金融樞紐，新加坡正面臨日益嚴峻的詐騙挑戰。根據新加坡警察部隊公布的數據資料，該國去年詐騙財損超過11億新幣（約新台幣257億元）、年增70%。此外，市調機構DataReportal 數據也顯示，新加坡去年的行動連線裝置數佔總人口的162.2%，顯示多數用戶擁有超過一台行動裝置，凸顯推動數位安全防護的迫切需求。

Gogolook透過攜手新加坡電信商StarHub，授權旗下防詐AI資料庫與產品維運技術服務，支援對方推出的安全掃描APP，可辨識陌生來電與阻擋詐騙電話、過濾可疑簡訊，並提供號碼查詢與可疑號碼回報功能。Gogolook看好旗下防詐資料庫與AI防詐技術，已經具備高度的適應性和商業潛力，能快速且彈性對應不同市場需求。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，此次與新加坡電信龍頭之一的StarHub合作推出防詐服務，象徵Gogolook的防詐科技成功進入東南亞金融重鎮，對公司的海外市場拓展具有指標性意義。「我們也將持續透過多元商業策略，包括與在地夥伴合作、技術授權與產品在地化等方式，積極探索更多東南亞市場的可能性」，以擴大國際合作版圖。

