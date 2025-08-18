晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Gogolook強化東南亞佈局 攜手星國電信商上架新APP

2025/08/18 16:54

Gogolook與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐APP「ScamSafe」。（Gogolook提供）Gogolook與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐APP「ScamSafe」。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）強化東南亞防詐市場布局，與新加坡電信公司StarHub合作，於新加坡市場正式推出共同開發的全新防詐APP「ScamSafe」。本次合作由 Gogolook授權防詐AI資料庫和產品維運支援，象徵進軍東南亞電信生態圈的重要起始點，更為後續市場擴張奠定關鍵。

Gogolook觀察，作為亞洲關鍵金融樞紐，新加坡正面臨日益嚴峻的詐騙挑戰。根據新加坡警察部隊公布的數據資料，該國去年詐騙財損超過11億新幣（約新台幣257億元）、年增70%。此外，市調機構DataReportal 數據也顯示，新加坡去年的行動連線裝置數佔總人口的162.2%，顯示多數用戶擁有超過一台行動裝置，凸顯推動數位安全防護的迫切需求。

Gogolook透過攜手新加坡電信商StarHub，授權旗下防詐AI資料庫與產品維運技術服務，支援對方推出的安全掃描APP，可辨識陌生來電與阻擋詐騙電話、過濾可疑簡訊，並提供號碼查詢與可疑號碼回報功能。Gogolook看好旗下防詐資料庫與AI防詐技術，已經具備高度的適應性和商業潛力，能快速且彈性對應不同市場需求。

Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，此次與新加坡電信龍頭之一的StarHub合作推出防詐服務，象徵Gogolook的防詐科技成功進入東南亞金融重鎮，對公司的海外市場拓展具有指標性意義。「我們也將持續透過多元商業策略，包括與在地夥伴合作、技術授權與產品在地化等方式，積極探索更多東南亞市場的可能性」，以擴大國際合作版圖。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財