經部行動服務團擴大駐點 今起前進台南善化等10行政區

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部本月11日啟動「行動服務團」深入丹娜絲颱風及0728豪雨影響的災區，提供即時協處與一站式服務，今日起至8月底，服務團將擴大駐點與巡迴服務範圍，巡迴服務將前往台南善化、永康、新市、學甲、北門、後壁、新營、柳營、六甲及下營等行政區，9月也將持續服務。

經濟部行動服務團上午固定駐點在台南市佳里區公所一樓大廳，下午則是巡迴服務，本月18日至22日至善化、永康、新市、學甲、北門等區公所，本月25日至29日至後壁、新營、柳營、六甲、下營等區公所。

經濟部行動服務團服務項目包括，提供受災證明申請、災害復舊貸款與融資諮詢、稅務減免諮詢等服務，確保各地受災業者均能獲得即時且適切的協助。企業可至馬上辦服務中心「災害協處專區」查看最新服務班表，或撥打0800-280-280免付費電話，由專人接聽並視需求轉介相關資源。

經濟部指出，目前多數受災企業關切店家援助、設備汰換補助，以及災害復工貸款申請，對於文件準備不齊或資金需求急迫的業者，行動服務團主動協助整理資料、並由財務顧問陪同與銀行全力協調，確保補助與融資及時到位。

經濟部強調，將持續秉持「主動、即時、便民」的服務精神，整合各項補助資源、融資協助、稅務減免與政策說明，全力協助南部受災中小企業儘速恢復營運，並持續透過行動巡迴服務與縣市政府密切合作，使有需求的業者都能即時獲得支援與陪伴。

