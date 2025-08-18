晴時多雲

僅SK海力士成長！韓前500企業利潤全下滑 今年GDP恐跌破1％

2025/08/18 16:11

SK海力士是今年上半年營業利潤唯一成長的韓國主要企業。（路透）SK海力士是今年上半年營業利潤唯一成長的韓國主要企業。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕朝鮮日報18日社論指出，今年上半年韓國前500大企業中，僅搭上人工智慧（AI）熱潮的SK海力士營業利潤呈現成長，其他全面下滑，顯示韓國主要企業都在苦苦掙扎。

根據企業資料，今年上半年韓國前500大企業的營業利潤年增5.9%至118.5兆韓元，然而光是SK海力士一家就達8.3兆韓元。亦即，排除這家記憶體製造商，其餘利潤縮減1.7%或1.7兆韓元，得益於SK海力士的拉抬，該數據表面上顯示韓國的大企獲利改善，但實際上卻是多數企業都在苦撐。

文章指出，該結果將韓國企業面臨的壓力展露無遺：美國總統川普引發的關稅戰、中國快速的崛起，以及韓國本身未能找到新的成長引擎。在高頻寬記憶體（HBM）領域失利的三星電子營業利潤減少56兆韓元，4月以來，現代與起亞汽車受美國汽車關稅衝擊，利潤低迷。

石化與二次電池因中國的競爭，市占率遭蠶食，受創最大。許多石化業者已深陷數百億韓元的虧損，一些企業，例如麗川化工公司因不斷攀升的赤字，面臨破產。長期以來支撐南韓經濟的製造業基礎如今陷入系統性危機。

實際上這場危機並非一朝一夕造成的，自2000年代初以來，低生育率、快速高齡化、過度的監管、強勢的工會，以及中國急起直追的警訊不斷，但歷任政府都為未正面迎擊相關挑戰，結果就是南韓的經濟成長從20年前的5%下滑至1％，今年甚至可能跌破1%。

