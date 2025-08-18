晴時多雲

振大環球1產地獲15％關稅 擴產3成喜迎訂單

2025/08/18 15:37

振大環球表示，馬達加斯加現有76條產線，將於2026年第1季新增40條產能並啟動出貨。（振大環球提供）振大環球表示，馬達加斯加現有76條產線，將於2026年第1季新增40條產能並啟動出貨。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工廠振大環球（4441）2025上半年營收年增近5成，若排除匯損影響，實際每股盈餘（EPS）可達9元以上。面對主要客戶擴張通路、品牌端策略轉型，公司同步強化產能佈局，除新增印尼代工產能，也重啟馬達加斯加二期建廠計畫，預期2026年下半年整體產能將較今年增加3至4成。

振大環球表示，馬達加斯加現有76條產線，將於2026年第1季新增40條產能並啟動出貨，第二期工程再擴增40條，目標於2027至2028年間視市場情況啟動建廠。由於馬達加斯加8月1日正式確認成衣出口稅率為15%，相較先前47%的不確定性，將有助於長期供應規劃。

印尼方面，公司已與代工夥伴合作，初期月產量預估可達35萬件，終端設計規模為90萬至100萬件，搭配越南現有55條產線，共同滿足客戶未來擴張需求。在現行亞洲產地稅率組合中，越南20%、印尼19%為較具競爭力的組合，公司將不再承擔客戶關稅費用，而是要求納入產品定價，提升報價彈性與獲利結構。

除產能調整，振大環球今年成長動能亦來自亞馬遜平台推出的「品牌聯名款」新模式。今年上半年主力業績來自與1位美國百萬粉絲級網紅合作的嬰兒與家庭服飾系列，後續已擴展至都會女性服裝，目前公司正與亞馬遜開發第2、第3位新網紅聯名對象，預期將於今年第4季陸續上架。

此外，另1主要客戶Dicks於今年5月併購國際通路商之後，全球門市數從850間一舉增至逾3200間，公司雖尚未收到2026年下單規劃，但已預作產能準備，「我們的成績不是靠急單，是靠規劃」，對2026年營收成長持樂觀看法。公司已調整資產配置，降低美元曝險比重，並提高新台幣部位至5成，以降低財務干擾、聚焦本業獲利表現。

