別再當冤大頭 這3種汽車零件不用跟經銷商買

〔財經頻道／綜合報導〕許多車主傾向找經銷商保養愛車，雖然價錢可能貴２到3倍，但認為能獲得原廠製造零件與更好的服務，不過，有專家不以為然，表示經銷商販售的雨刷、剎車片、引擎潤滑3種零件，不僅價格更貴，品質可能還更差，最好到零件行貨比三家再決定。

據MotorBiscuit報導，汽車零件行Beachside Auto Parts的專家史東（Chris Stone）在TikTok短片分享，有3種汽車零件最好在售後市場購買，其品質與價格都更好。

1. 雨刷

史東說，經銷商販售的雨刷真的價格太高，付30到50美元（約新台幣900至1500元）購買的同等雨刷，在零件行只要花12到20美元（約新台幣360元至600元）就能買到，而且選擇更多、技術更好。

MotorBiscuit專欄作家西薩理（Henry Cesari）指出，許多零件行還會免費幫顧客安裝新雨刷，而多款雨刷都有磨損指示點，只要變成黃色就代表該換雨刷了。

2 原廠煞車片

史東說，原廠煞車片通常滿是灰塵、噪音大，且品質平庸，原廠安裝品質一般的煞車片是為了用最低成本組裝車子。但只要多花一點錢，就能升級煞車表現，Wagner或Power Stop等品牌提供煞車力更好、更安靜、更乾淨的煞車片。

西薩理說，他會自己換煞車片，所以偏好優質、有終身保固的零件商店品牌，當他需要更換煞車片時，只要帶著舊零件到店裡，就能免費獲得新的煞車片。

3. 經銷商引擎潤滑油

史東說，「高級」的經銷商引擎潤滑油雖然包裝有原廠標誌，但其實內容物沒什麼特別，通常是貼牌的量產混合物，只能滿足最低要求，零件行則有Amsoil、Mobil 1、Pennzoil Ultra等真正選擇，添加物品質更好、引擎更乾淨、保護力更佳。西薩理說，美國與歐洲對引擎潤滑油的規定不同，購買零件行的油之前，須確保符合規定。

