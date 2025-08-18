晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美日經濟表現強勁 日股創收盤新高

2025/08/18 16:00

日經指數週一（18日）收4萬3714.31點，連2交易日創收盤新高。（彭博資料照）日經指數週一（18日）收4萬3714.31點，連2交易日創收盤新高。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國和日本經濟強勁表現的推動，日股今（18）日延續上週漲勢，日經指數一度上漲超過400點，改寫盤中新高紀錄，收盤上漲336點，收4萬3714.31點，連2交易日創收盤新高。

綜合外媒報導，東京證券交易所週一（18日）買盤湧入，在午休時間結束後，日經指數觸及4萬3835.12點，創盤中歷史新高，收盤漲幅收斂，仍改寫歷史高點。

美國上週公佈零售數據後，市場普遍認為消費強勁，同時日本GDP（國內生產毛額）成長也超出預期，美日經濟表現亮眼被認為是推動東京股市上漲的主因之一。

日企陸續公佈財報，川普政府高關稅政策對企業業績的影響小於預期，投資人情緒也有所改善。另外，市場人士提到，日圓持續走弱也是支撐股市的一個因素，日圓兌美元貶值有望提振汽車等出口相關類股的獲利大幅上升。

UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）是推動日經指數今日上漲的最大功臣，收漲1.28％；晶片測試設備商愛得萬愛德萬測試（Advantest）收漲1.48％；汽車製造商豐田汽車（Toyota）和本田汽車（Honda）分別漲1.72％和1.56％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財