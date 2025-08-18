美日經濟表現強勁 日股創收盤新高

日經指數週一（18日）收4萬3714.31點，連2交易日創收盤新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國和日本經濟強勁表現的推動，日股今（18）日延續上週漲勢，日經指數一度上漲超過400點，改寫盤中新高紀錄，收盤上漲336點，收4萬3714.31點，連2交易日創收盤新高。

綜合外媒報導，東京證券交易所週一（18日）買盤湧入，在午休時間結束後，日經指數觸及4萬3835.12點，創盤中歷史新高，收盤漲幅收斂，仍改寫歷史高點。

美國上週公佈零售數據後，市場普遍認為消費強勁，同時日本GDP（國內生產毛額）成長也超出預期，美日經濟表現亮眼被認為是推動東京股市上漲的主因之一。

日企陸續公佈財報，川普政府高關稅政策對企業業績的影響小於預期，投資人情緒也有所改善。另外，市場人士提到，日圓持續走弱也是支撐股市的一個因素，日圓兌美元貶值有望提振汽車等出口相關類股的獲利大幅上升。

UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）是推動日經指數今日上漲的最大功臣，收漲1.28％；晶片測試設備商愛得萬愛德萬測試（Advantest）收漲1.48％；汽車製造商豐田汽車（Toyota）和本田汽車（Honda）分別漲1.72％和1.56％。

