國土署反駁 京華城一案是為單一對象創設獎勵而產生爭議

2025/08/18 15:31

國土署表示，為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，為單一對象創設獎勵項目進而產生爭議，已請各地方政府特別注意公益與合理性。（記者徐義平攝）國土署表示，為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，為單一對象創設獎勵項目進而產生爭議，已請各地方政府特別注意公益與合理性。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於醫師蘇偉碩指出京華城都市計畫案一案，內政部是錯誤的法律見解。內政部國土署嚴正反駁，該計畫案是台北市政府權責處理，並不用報請中央同意，且國土署表示，為避免類似案件未依通案性容積獎勵規定，為單一對象創設獎勵項目進而產生爭議，已請各地方政府特別注意公益與合理性。

國土署表示，京華城公司是依據都市計畫法第24條向台北市政府提出自擬細部計畫申請，原址並不屬於都市更新地區，台北市政府卻準用「都市更新建築容積獎勵辦法」規定的容積獎勵項目，因此被監察院糾正。

在監察院2010年調查及糾正報告中，有關都市計畫法省市施行細則（台北市土地使用分區管制自治條例）及都市計畫細部計畫書土地使用管制事項中，都有明確的都市計畫容積獎勵規定，中央對於都市計畫法令適用立場迄今均未改變。

獎勵應符合公益與合理

國土署指出，雖然細部計畫可以訂定容積獎勵項目規定，但獎勵項目及額度應符合公益性及合理性，避免為單一對象創設各種名目的獎勵規定，此外，針對蘇偉碩指稱台北市前任市長依都市計畫法第24條審議的自擬細部計畫案共36案，此權責歸屬地方政府，國土署尊重監察院及司法單位調查權責，如涉及不法會全力配合偵查，以釐清案情。

