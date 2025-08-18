晴時多雲

川普盟友葛蘭姆：重擊俄經濟就能止戰 關鍵在中國

2025/08/18 15:24

葛蘭姆認為，對俄國石油的最大買家中印等國徵收高額關稅，就能迫使這些國家去施壓普廷止戰。（彭博）葛蘭姆認為，對俄國石油的最大買家中印等國徵收高額關稅，就能迫使這些國家去施壓普廷止戰。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普最親近的盟友、聯邦參議員葛蘭姆17日表示，美方有一套可以結束俄羅斯對烏克蘭戰爭的策略，就是摧毀俄羅斯的經濟，對採購俄國能源的國家徵收關稅是其中關鍵，「我們有能力做到這一點」。

葛蘭姆在《福斯新聞》訪問中指出，美國在烏克蘭戰爭問題方面的下一階段外交政策，必須鎖定「莫斯科的錢包」。他建議總統川普和國務卿魯比歐：「你們必須說服（俄國總統）普廷，如果這場戰爭不能公正體面地結束，且烏克蘭不能做出讓步，我們將摧毀俄國經濟。我們有能力做到這一點。」

葛蘭姆進一步說，對採購俄國能源的國家徵收關稅是這項策略的關鍵，而他正在推動的一項參院法案，將允許川普對這些國家徵收500％的關稅。

8月初，川普將對印度的關稅提高至50％，因為印度採購俄國石油。葛蘭姆聲稱，正是這些制裁迫使普廷同意去阿拉斯加見川普。與此同時，對俄國石油另一個主要買家中國進行制裁，可能更為關鍵。

葛蘭姆說：「如果我們更進一步告訴中國，你是下一個（被制裁對象），那麼我認為我們就可以結束這場戰爭。」他說：「世界上第2位結束這場戰爭最重要的人物是中國國家主席習近平。如果他去找普廷，告訴他是時候結束這場戰爭，『我再也幫不了你了，因為你正在威脅我的國家』，這場戰爭就會結束。」

對於外界批評，「雙普會」既未達成停火或和平協議，美方又高規格禮遇普廷，根本是一場失敗的會談，葛蘭姆也為川普緩頰道，「對於那些認為這是一次失敗的媒體分析家來說，這太荒謬了。我們取得前所未有的進展，我們看到和平的勢頭。讓我們拭目以待，我把這個決定權留給川普」。

另外，葛蘭姆堅稱，歐洲也必須願意進一步制裁俄國，以停止戰爭，「對於我們的歐洲盟友，請加把勁。不要再抱怨我們在美國沒有做什麼，你們自己也應該做得更多」。他進一步要求歐洲各國效法川普，「對每個以低價購買俄國石油和天然氣、協助普廷戰爭機器運轉的國家徵收關稅」。

