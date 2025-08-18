晴時多雲

美國台灣形象展 3天創28.7億元商機

2025/08/18 14:21

美國台灣形象展3天吸引商機近9600萬美元。（記者林菁樺攝）美國台灣形象展3天吸引商機近9600萬美元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕2025「美國台灣形象展」14日至16日在美國德州達拉斯舉行，為期3天的展覽以「創新艦隊」概念出發，圓滿落幕，共吸引超過1萬人次參觀，促成9600萬美元（新台幣28.7億元）商機。

美國台灣形象展今年展覽共聚集150家指標性廠商，包括鴻華、雷虎、達明、友達、華碩、群聯、東元與仁寶等，主題涵蓋人工智慧與半導體為核心，延伸至智慧製造、智慧醫療與文化美食。展區設計以「任務艙」為理念，分為AI與半導體指揮中心、智慧製造艙、醫療艙及文化艙，象徵技術與文化雙軌並進，展現台灣多元面貌。

本屆展覽為期3天，各主題館皆有具體成果。智慧製造館方面，東佑達成功與美國系統整合商接洽合作，迅得機械也接觸到SpaceX供應商，有望切入其智慧倉儲系統；食品館由台商通路商iTaiwan Foods帶領，成功媒合30餘款商品上架，並預估營業額成長20%至25%。

智慧科技館也是焦點。無人機大廠雷虎科技獲奧克拉荷馬州副州長專程造訪；互宇向量的光纖陀螺儀則受到美國航太業者青睞；德州警政單位與交通委員會更主動洽詢智慧交通與監控解決方案，Amazon也前來尋找電動車電池供應商。另有宜科公司研發的AI回收設備，引起德州廢棄物管理專案關注，雙方將持續討論應用。

展期間舉行的「台美供應鏈合作及投資論壇」同樣受矚目。美台商會會長 Rupert Hammond-Chambers 主持，邀請鴻海、群聯與環球晶美國高層分享合作經驗。

與會者指出，美國在AI與數據中心建設上具優勢，在地生產關鍵零組件可降低地緣政治風險；台美人才互補，結合台灣工程師與美國軟體創新優勢，有助打造敏捷團隊。德州經發廳則強調德州為全球第八大經濟體，長年出口全美第一，並以《德州晶片法案》強化半導體產業與人才培育；奧克拉荷馬州副州長更宣布年底前將在台灣設立辦事處，深化合作。

首度舉辦的「美國商機日」安排30家台灣進口商與50家美國企業進行140場洽談，參與者包含北美最大脫水馬鈴薯供應商及加州精品咖啡品牌。

台灣半導體設備業者指出，受美中關稅政策影響，在美採購原料不僅可降低成本，也有助提升在美競爭力。隨著越來越多台廠赴美設廠，建立當地供應鏈的重要性更加凸顯。

