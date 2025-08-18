晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房地合一「無應繳稅額」2018年最高 每1.8件就1件

2025/08/18 13:55

全國個人房地合一「無應繳稅額」比率最高出現在2018年。（記者徐義平攝）全國個人房地合一「無應繳稅額」比率最高出現在2018年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕每1.8件就有1件是房地合一稅無應繳稅額。根據財政部重要財政指標，房地合一上路至今將近10年，而全國個人房地合一「無應繳稅額」比率最高則是出現在2018年、高達55.5%，相當於每1.8件就有1件。

根據統計，2018至2021年的4年期間，單一年度全國無應繳稅額占全數為3成起跳，其中2019、2020年的比重更超過4成，即便2022至2024年的3年，無應繳稅額比率也都超過2成。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房地合一稅是2016年上路，2021年的2.0版則進一步拉長高稅期從2年到5年，並向前延伸到預售屋買賣，然而自住獲利、400萬元免稅額的規定則沒有改變。

從制度剛上路時，無應繳稅的比率最高，代表長期持有的物件交易量最大，間接代表制度初上路時，確實有效抑制短期交易，也代表獲利在400萬以下的物件量最多。

房市交易成本越來越高

值得注意的是，雖然房地合一上路將近10年，但部分已出現適用15%的案件，且比率緩步增加，則是從奢侈稅過渡到房地合一稅，合計持有時間的特例，另外10%，也就是自用但獲利超過400萬元的占比開始增加，顯見隨著房價的持續膨脹，雖然房地合一稅不採累進稅率，但交易的成本也越來越高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2018年無應繳稅額高應是當年房地產景氣還在築底等待復甦，實際上買賣購除成本沒有出現獲利，不過到了2024房地產經歷一波大漲，除了短期交易沒有獲利部分外，開始陸續有人適用自住連續持有滿6年的400萬元免稅額度，扣除後沒有獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財