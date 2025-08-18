房地合一「無應繳稅額」2018年最高 每1.8件就1件

全國個人房地合一「無應繳稅額」比率最高出現在2018年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕每1.8件就有1件是房地合一稅無應繳稅額。根據財政部重要財政指標，房地合一上路至今將近10年，而全國個人房地合一「無應繳稅額」比率最高則是出現在2018年、高達55.5%，相當於每1.8件就有1件。

根據統計，2018至2021年的4年期間，單一年度全國無應繳稅額占全數為3成起跳，其中2019、2020年的比重更超過4成，即便2022至2024年的3年，無應繳稅額比率也都超過2成。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，房地合一稅是2016年上路，2021年的2.0版則進一步拉長高稅期從2年到5年，並向前延伸到預售屋買賣，然而自住獲利、400萬元免稅額的規定則沒有改變。

從制度剛上路時，無應繳稅的比率最高，代表長期持有的物件交易量最大，間接代表制度初上路時，確實有效抑制短期交易，也代表獲利在400萬以下的物件量最多。

房市交易成本越來越高

值得注意的是，雖然房地合一上路將近10年，但部分已出現適用15%的案件，且比率緩步增加，則是從奢侈稅過渡到房地合一稅，合計持有時間的特例，另外10%，也就是自用但獲利超過400萬元的占比開始增加，顯見隨著房價的持續膨脹，雖然房地合一稅不採累進稅率，但交易的成本也越來越高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2018年無應繳稅額高應是當年房地產景氣還在築底等待復甦，實際上買賣購除成本沒有出現獲利，不過到了2024房地產經歷一波大漲，除了短期交易沒有獲利部分外，開始陸續有人適用自住連續持有滿6年的400萬元免稅額度，扣除後沒有獲利。

