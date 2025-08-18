國發會劉鏡清率團訪日 拓展地方創生策略合作契機

國發會主委劉鏡清（右3）率團與加賀市市長宮元陸（左3）合影。（圖由國發會提供）

國發會劉鏡清主委（左1）與加賀市市長宮元陸（右2）針對地方創生議題進行討論。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清率團於8月16日前往日本，拓展地方創生策略合作契機，首站拜訪被稱為「對台灣最友善市長」加賀市市長宮元陸，宮元陸在推動地方創生的成就在日本名列前茅。國發會指出，加賀市推動外來人口移住、街區活化的模式，可做為台灣許多地方的參考。

國發會表示，在加賀市府座談交流期間，雙方提及山中溫泉街透過冰淇淋主題帶動溫泉街再生，溫泉街採用1店2業方式，於自行車店、米店等開發了冰淇淋特色產品，所以形成多達40餘家販售冰淇淋的觀光廊帶，吸引眾多海內外觀光客，包括世界網球冠軍費德勒，帶動社區再生及發展，正與國發會推動的地方創生廊帶非常接近，也是國發會未來發展地方創生的參考藍本。例如國發會在花蓮新城推出以檸檬為主題的觀光廊帶，舉辦棒球賽及市集活動期間，附近住宿全部滿房，為地方店家帶來創新商機。

此外，加賀溫泉圖書館透過社區串連以書櫃「一格館長」方式，結合地方打造具特色的圖書及共享空間，讓地方創生合作更緊密，也提供在地店家及關懷地方人士可以共同參與社區營造的場域。當地也推動特殊的「光輝塾」方案，讓學生可以與不同年齡層及不同業態的人士溝通、互相學習，不但增添學生學習的興趣與範疇，也讓社會人士得以參與學校教育，光輝塾由政府帶動後轉為畢業生經營，為地方創生帶來良性循環。加賀市也引入民間財團提供「助成金」，吸引全國各地青年移居創業，並提供移居諮詢及協助。

劉鏡清也分享台灣新的地方創生作法，由國發會結合12個部會的資源來推動，未來將透過國發基金與新創、數位遊牧等政策加以結合，讓地方創生的能量更大。

國發會指出，地方創生型態十分多元，加賀市推動外來人口移住、街區活化的模式，可做為台灣許多地方的參考，未來將持續雙方策略合作，規劃實驗場域、擴大實習機會，並鼓勵全齡投入地方創生事業。國發會期待未來邀請加賀市地方創生推動的官方及民間代表赴台分享，並希望加賀市的新創企業能多與我國發基金媒合串接，有更多台灣青年可到日本學習或交流地方創生推動實務。#

