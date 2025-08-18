晴時多雲

澳航因疫情期間非法解僱1800名員工 遭罰17.6億元

2025/08/18 12:44

澳航因疫情期間非法解僱員工，遭罰9000萬澳元罰款。（示意圖，路透）澳航因疫情期間非法解僱員工，遭罰9000萬澳元罰款。（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，澳洲航空（Qantas）因在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間非法解僱逾1800名地勤人員並以外包人員取代之，週一（18日）遭到澳洲法院處以9000萬澳元（約新台幣17.6億）的罰款。

澳洲聯邦法院法官李麥克（Michael Lee）在裁決中表示，澳洲航空的罰款金額已接近澳洲職場法律規範下的最高額度，目的是要讓外界知道，相關行為不會被視為企業「經營成本」的一部分，而是嚴重違法，必須受到懲罰。

李麥克強調，他目前的重點是要達到真正的嚇阻效果，要讓大型公司明白，違法的代價可能遠比想像中高，避免企業心存僥倖。

根據判決，澳洲航空支付的9000萬澳元罰款，其中5000萬澳元（約新台幣9.77億元）將支付給代表遭解僱的1820名員工提起訴訟的運輸工人工會（Transport Workers' Union）。

受上述報導衝擊，澳洲航空今（18日）盤中股價一度下跌1.5%，最低觸及11.46澳元，隨後跌幅收斂，截至台北時間12點31分左右，澳洲航空股價暫報11.6澳元，跌幅0.3%。

