靜待全球央行年會登場 新台幣30元價位徘徊

2025/08/18 12:41

靜待全球央行年會登場 新台幣30元價位徘徊 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上週將半導體關稅喊高至300％，並預告2周內正式公佈，惟市場反應似乎有所鈍化，週一台股開低走高，新台幣兌美元匯率則續在30元價位附近徘徊，中午暫時收在30.027元、小貶1.7分，台北外匯經紀公司成交量4.14億美元。

匯銀人士指出，市場仍持續關注台美關稅談判以及美國半導體232條款，在尚未明朗之前，新台幣匯市觀望氣氛濃厚。

另一方面，上週財長貝森特呼籲一次降息2碼，一度使美元跳水，惟美國通膨數據好壞參半，7月生產者物價指數年增率高於預期，儘管市場對聯準會9月降息預期不變，但對降息次數的押注有所收斂，投資人靜待本週聯準會會議記錄以及週五將登場的傑克森洞全球央行年會上聯準會主席鮑爾的談話。

新台幣匯價上週隨美元波動以及央行尾盤調節，重貶1.33角，週線翻黑並重返「3字頭」。週一早盤以30.02元、貶2分開出，上午盤最高30.01元、最低30.04元，波動幅度不大。

觀察主要亞幣，日圓兌每美元匯率也續在147附近、人民幣離岸價又回到7.18兑1美元價位。

