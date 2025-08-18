2025林島諾貝爾經濟學獎得主會議 台灣2學者獲邀

中研院經濟研究所助研究員李宗憲。（李宗憲提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕第8屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議本月26日至30日在德國林島舉行，預計邀集約20位諾貝爾經濟學獎得主與來自全球55個國家、近300位青年學者齊聚交流。台灣2位青年經濟學者脫穎而出，獲邀出席盛會，分別是中研院經濟研究所助研究員李宗憲，以及政治大學經濟學系助理教授梁斐琪。

林島經濟學獎得主會議每3年舉行一次，甄選競爭激烈，今年與會者多為30歲以下的青年研究者，女性比例達44%，展現持續成長的學術年輕女力。

請繼續往下閱讀...

本次大會聚焦金融體系穩定、制度競爭、氣候政策與國際合作等全球議題，並首度在經濟學場次中引入「開放交流」（Open Exchanges）議程，鼓勵跨國年輕學者自由表達，促進積極的意見交換。

中研院經濟所助研究員李宗憲長期研究消費者信用市場，與本屆會議「金融體系脆弱性」議題息息相關，其研究中，關於資訊不對稱下信貸市場與政策設計的關鍵理論基礎，正是奠基於諾貝爾經濟學獎得主Douglas Diamond、Philip Dybvig與Bengt Holmström的研究成果。

李宗憲表示，能與全球頂尖學者面對面交流，是非常難得的機會。期待從諾貝爾獎得主及國際同儕的互動中，獲得寶貴的研究啟發與建議，李宗憲也計畫參與「科學散步」（Science Walks）等非正式交流活動，了解資深學者如何規劃研究方向與經營學術生涯，汲取學術之外的成長養分。

政大經濟學系助理教授梁斐琪。（梁斐琪提供）

政大經濟學系助理教授梁斐琪表示，她深受諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer「內生成長模型」研究啟發，投入總體經濟理論與公共財政學研究，她這次也獲選為72位在大會中發表研究成果的青年學者之一。

梁斐琪表示，能在學術生涯初期參與林島會議，與對經濟學有重大貢獻的諾貝爾得主直接交流，意義非凡。非常感謝遴選委員會的肯定，也期許自己能藉此機會持續精進研究實力。

林島諾貝爾得主會議自1951年起舉辦，秉持「教育、啟發、連結」的核心理念，70年來致力促進諾貝爾獎得主與青年學者的跨世代對話。中研

院自2017年起與林島會議基金會簽署合作備忘錄，成為學術夥伴，持續推薦優秀青年學者參與。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法