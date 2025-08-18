晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

2025林島諾貝爾經濟學獎得主會議 台灣2學者獲邀

2025/08/18 11:43

中研院經濟研究所助研究員李宗憲。（李宗憲提供）中研院經濟研究所助研究員李宗憲。（李宗憲提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕第8屆林島諾貝爾經濟學獎得主會議本月26日至30日在德國林島舉行，預計邀集約20位諾貝爾經濟學獎得主與來自全球55個國家、近300位青年學者齊聚交流。台灣2位青年經濟學者脫穎而出，獲邀出席盛會，分別是中研院經濟研究所助研究員李宗憲，以及政治大學經濟學系助理教授梁斐琪。

林島經濟學獎得主會議每3年舉行一次，甄選競爭激烈，今年與會者多為30歲以下的青年研究者，女性比例達44%，展現持續成長的學術年輕女力。

本次大會聚焦金融體系穩定、制度競爭、氣候政策與國際合作等全球議題，並首度在經濟學場次中引入「開放交流」（Open Exchanges）議程，鼓勵跨國年輕學者自由表達，促進積極的意見交換。

中研院經濟所助研究員李宗憲長期研究消費者信用市場，與本屆會議「金融體系脆弱性」議題息息相關，其研究中，關於資訊不對稱下信貸市場與政策設計的關鍵理論基礎，正是奠基於諾貝爾經濟學獎得主Douglas Diamond、Philip Dybvig與Bengt Holmström的研究成果。

李宗憲表示，能與全球頂尖學者面對面交流，是非常難得的機會。期待從諾貝爾獎得主及國際同儕的互動中，獲得寶貴的研究啟發與建議，李宗憲也計畫參與「科學散步」（Science Walks）等非正式交流活動，了解資深學者如何規劃研究方向與經營學術生涯，汲取學術之外的成長養分。

政大經濟學系助理教授梁斐琪。（梁斐琪提供）政大經濟學系助理教授梁斐琪。（梁斐琪提供）

政大經濟學系助理教授梁斐琪表示，她深受諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer「內生成長模型」研究啟發，投入總體經濟理論與公共財政學研究，她這次也獲選為72位在大會中發表研究成果的青年學者之一。

梁斐琪表示，能在學術生涯初期參與林島會議，與對經濟學有重大貢獻的諾貝爾得主直接交流，意義非凡。非常感謝遴選委員會的肯定，也期許自己能藉此機會持續精進研究實力。

林島諾貝爾得主會議自1951年起舉辦，秉持「教育、啟發、連結」的核心理念，70年來致力促進諾貝爾獎得主與青年學者的跨世代對話。中研

院自2017年起與林島會議基金會簽署合作備忘錄，成為學術夥伴，持續推薦優秀青年學者參與。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財