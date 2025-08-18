焦點股》新纖：佈局低空經濟 攻1年新高價

新纖看好無人機、無人載具、機器人、無人計程車「都是接下來一定會發展的方向」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕面對產業競爭白熱化與全球經濟變數，紡織廠新纖（1409）積極尋找轉型突破口，該公司看好無人機是未來勢不可擋的趨勢，正以材料優勢為基礎，結合產業基地與創投資源，打造完整的創新落地生態。新纖今日早盤股價高點來到17.5元，創近1年新高，截至上午10時24分暫報17.25元，漲幅7.14%，成交量5萬5888張。

新纖看好無人機、無人載具、機器人、無人計程車「都是接下來一定會發展的方向」，有鑑於低空經濟正在全球蓬勃發展，公司擁有塑膠與纖維兩大材料根基，正好成為新興產業重要的切入點，例如塑膠的輕量化、耐用特性，在氫能車與飛行載具中具備發展空間；纖維則可能延伸應用到智慧機器人的「皮膚」，增添觸感並衍生感知功能。

在硬體佈局上，新纖於桃園幼獅園區開發的「InnoHub」園區，正是結合研發、生產與驗證的一條龍平台。園區佔地11公頃，預計2027年完工，目前部分無人機飛行場域已率先啟用，並與工研院、消防局等單位合作推動訓練與考照。

相較於其他園區受限法規，新纖基地具備工廠登記資格，可支援無人機的產製、試飛、考證等流程。園區內設有中大型室內飛行場，可24小時操作，為目前台灣最完整的無人機測試場之一。新纖也同步規劃小坪數模組化廠房，吸引創業團隊進駐，並整合新纖集團資源，從設備、研發到市場拓展，構築出完整的無人機創新供應鏈。

新纖除了提供空間與生產資源，更啟動創投機制支援新創發展，首波將以無人機、AI、機器人、3D列印等領域為重點投資對象，未來更不排除與國際創投合作，建立通往矽谷的對接平台。

營運展望方面，新纖董事長吳東昇坦言傳統塑膠業仍受到中國競爭與價格影響，但纖維相對穩定，看好應用端可望帶動新一波需求。面對全球供應鏈變動、新台幣升值壓力與原物料波動，新纖選擇不守舊，而是向「轉型中的材料科技公司」邁進。

