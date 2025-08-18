晴時多雲

川普擴大鋼鐵鋁關稅 !「407種產品」加徵50％ 南韓首當其衝

2025/08/18 10:29

川普今擴大鋼鐵鋁關稅！407種產品加徵50%　南韓產業首當其衝。（美聯社）川普今擴大鋼鐵鋁關稅！407種產品加徵50%　南韓產業首當其衝。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國6月起已對所有進口鋼鐵和鋁徵收50%的關稅，如今範圍擴大至407種衍生產品，包括機械、汽車零件及電子設備。對此，南韓產業通商資源部指出，美國商務部可能於9月再度擴大衍生產品清單，對南韓企業造成持續壓力。

根據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部18日表示，美國商務部美東時間15日宣布，根據《貿易擴展法》第232條款，對407種鋼鐵和鋁衍生品徵收關稅，新增產品包括機械及零件、汽車零件、電子設備及零件等，因美國HS編碼（商品編號）包含8-10位數，需精確確認具體適用商品。

該措施將適用於美國東部標準時間18日00時01分起，進口到美國或從保稅倉庫清關的貨物，但50%的關稅僅針對產品中的鋼鐵和鋁成分，其餘則適用互惠關稅稅率。韓國和美國已通過關稅談判，最終確定了15%的互惠關稅稅率。

針對美國政府以國家安全為由援引《貿易擴展法》第232條款，包括南韓貿易協會在內的韓國國內協會和企業積極表達意見，認為「南韓產品不會對美國國家安全構成威脅」，不過美國商務部似乎認可了韓國國內產業的大部分主張，僅排除了其他232條款措施或調查所涉及的60個項目。

南韓產業通商資源部表示，為減少對企業的損害，將擴大目前針對中小企業的進口管制應對支援項目，大幅擴大諮詢範圍，將鋼鐵和鋁的成分確認及原產地證明納入其中，並大幅削減企業的負擔。

