房地產危機難解！中國水泥市場暴跌 建築熱潮退燒

2025/08/18 11:24

在房地產危機持續延燒下，中國水泥產量創2009年以來最低。（歐新社資料照）在房地產危機持續延燒下，中國水泥產量創2009年以來最低。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於房地產危機遲遲未能解決，基礎建設活動平淡，中國7月水泥產量創下2009年以來最低水準，這也表明，在經歷了過去10年的狂熱之後，中國建築業已大大地放緩。

《彭博》報導，最新的官方數據顯示，7月中國經濟全面放緩，工廠活動、投資和零售表現皆不如預期。鋼鐵產量創2017年以來最低水準，房地產投資創2020年以來最大降幅，人民幣貸款出現20年來首度萎縮，與此同時，7月水泥產量年減逾5％，來到約1.46億噸。

從某種程度上來說，水泥相較於鋼鐵等更受矚目的產業，實際上更能反映中國「舊經濟」的現況，因為中國水泥更著重於本土市場，並只專注於建築業。中國水泥的出口量並不大，而且顯而易見的是過剩的水泥建築並無法像太陽能板或是汽車一樣運往海外。

從1990年到2014年，中國水泥年產量逐年成長，被應用於建造摩天大樓、交通網路和大量的房地產，這些構成了現代中國的城市樣貌。但水泥的高點出現在2020年5月，當時北京正推出疫情時期的刺激措施，隨著房地產危機爆發後，市場持續低迷至今。

在房地產危機衝擊下，基礎建設平淡，導致中國7月水泥產量來到2009年以來最低，天氣因素也帶來衝擊，熱浪和強風影響了建築活動。水泥業也受到中國政府供給面改革的影響，由於生產商被要求縮減產能以更好地滿足需求，產量恐進一步下降。

