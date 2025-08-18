還有變數？FT：歐盟極力維護數位服務法 歐美貿易聲明被擱置

歐盟執委會主席馮德萊恩（左）與美國總統川普（右）於7月27日宣佈達成關稅協議，但正式的貿易聯合聲明遲遲未發佈。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國與歐盟上（7）月在蘇格蘭達成貿易協議，但歐盟官員透露，由於雙方在歐盟《數位服務法》議題上有分歧，仍在持續針對協議最終細節進行協商，也因此導致正式的貿易聯合聲明遲遲未發佈。

《金融時報》報導，歐盟官員表示，有關「非貿易壁壘」措辭的分歧是聯合聲明至今仍未達成的原因之一，美國曾稱「非貿易壁壘」包括歐盟野心勃勃的《數位服務法》。這項法案要求大型科技公司更嚴格地監管旗下平台。

歐盟官員指出，美方希望保留歐盟就《數位服務法》做出讓步的可能性，歐盟執委會則強調，放鬆這些規定是紅線。但1名美國官員則稱，華府在與貿易夥伴的對話中，繼續解決數位貿易壁壘問題，歐盟在雙方達成初步協議時，也同意解決這些壁壘。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與美國總統川普（Donald Trump）於7月27日在蘇格蘭會談後，宣佈達成關稅協議，原先預期幾天內就會看到雙方發佈聯合聲明，達成正式的協議，但至今仍沒有下文。

歐盟執委會也預期，川普將在8月15日前簽署行政命令，將歐盟輸美的汽車關稅從27.5％降至15％，但1名美官員透露，在達成聯合聲明前，白宮不會採取行動。這名官員表示，任何調正關稅稅率的行動，例如適用於汽車的232條款關稅，都將在美國與達成協議的貿易夥伴簽署最終聯合聲明之後。

美官員指補充，川普政府和歐盟已同意了一項全面協議的框架，雙方在達成協議時都明確表示，許多細節將在日後商定。目前美國政府正在與歐盟官員密切合作，盼能盡速敲定這些細節，已擴大美國出口市場准入。

