不用擔心貴森森學費！美國8所大學免學費1次看

2025/08/18 13:47

圖為位於肯塔基州伯里亞的伯里亞學院。（擷取自CNBC）圖為位於肯塔基州伯里亞的伯里亞學院。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國高昂的學費下，越來越多的家庭為支付大學學費而擔憂，不過，根據《普林斯頓評論》提供的數據，伯里亞學院、美國空軍學院、西點軍校等8所大學，不僅對所有學生提供免學費，有些還另外提供每位學生筆電、獎學金等優惠條件。

CNBC報導，《普林斯頓評論》主編弗蘭克說，這給那些擔心大學學費難以負擔的家長們帶來了一些希望，不過，作為免費教育的回報，他們也要求學生在畢業後付出巨大的努力。

對於那些願意接受挑戰的人來說，《普林斯頓評論》整理了8所完全免學費的大學名單。

伯里亞學院

根據學校介紹，150多年來，這所位於肯塔基州伯里亞市的小型學校一直致力於幫助那些無力支付大學學費的第一代和低收入家庭學生，且每位學生提供筆電和資金，用於實習，甚至為求職面試提供職業裝。

學生們走在密蘇裡州 Point Lookout 的歐扎克斯學院校園裡。（美聯社）學生們走在密蘇裡州 Point Lookout 的歐扎克斯學院校園裡。（美聯社）

歐扎克學院

歐扎克學院（College of the Ozarks）位於密蘇里州鄉村，是一所男女同校的基督教學校，為了獲得全額獎學金，本科生必須每週工作15小時，並在學年期間參加學校的工作計劃，每週工作兩週，每次40小時。

美國空軍學院

除了免學費和食宿費外，學生還可獲得津貼，以支付這所位於科羅拉多州科羅拉多斯普林斯附近的學院的所有其他費用。作為回報，4年後，畢業生將被任命為空軍或美國太空部隊的少尉，並承諾服役數年。

美國海岸防衛隊學院

根據《普林斯頓評論》報道，這所位於康乃狄克州新倫敦的學院也極具選擇性，要求也非常嚴格。該學院採用結構嚴謹的4年制課程，由政府全額資助，提供10個學術專業，包括土木工程和海洋科學。學院表示，完成學業後，學生需承諾服役5年，但許多學生會選擇在海岸防衛隊服役更久。

美國商船學院

紐約州金斯波因特的這所軍事學院也同樣提供學費、食宿、制服和書籍費用。作為4年制課程的一部分，學員將在世界各地的商船和軍艦上獲得實際操作經驗。畢業後，海軍學員可以加入任何軍種擔任軍官。服役義務取決於他們選擇的工作類型。

美國軍事學院-西點軍校

西點軍校位於紐約州西點軍校，每位學員均可享有免學費和獎學金，涵蓋食宿，以及製服、書籍、學習用品和所有其他費用的津貼。西點軍校表示，畢業生獲得理學學士學位後，將至少服役5年現役和3年預備役，並「為終生服務陸軍和國家做好準備」。

美國海軍學院

位於馬裡蘭州安納波利斯的海軍學院（Yard）的所有學生均可獲得全額獎學金，涵蓋學費、食宿及其他費用，但畢業後需服役至少5年現役，之後則轉入預備役。

韋伯研究所

這所位於紐約州格倫科夫的小型私立學院由造船商威廉·韋伯創辦，專注於船舶建築和海洋工程。根據該校介紹，每位學生均可獲得全額獎學金支付學費，而且幾乎無需負債，畢業後就業率高達100%。

