晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

涉供俄無人機技術零件 烏克蘭點名制裁10家中企

2025/08/18 06:04

烏克蘭16日針對涉協助俄羅斯發展無人機技術的39名個人與55家法人實體，實施制裁。圖為俄軍士兵學習操作第一人稱視角（FPV）無人機。（歐新社檔案照）烏克蘭16日針對涉協助俄羅斯發展無人機技術的39名個人與55家法人實體，實施制裁。圖為俄軍士兵學習操作第一人稱視角（FPV）無人機。（歐新社檔案照）

首次上稿 00:59
更新時間 06:04

〔國際新聞中心／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基16日簽署一項法令，針對涉及協助俄羅斯發展無人機技術的39名個人與55家法人實體，實施由國家安全與國防事務委員會批准的制裁措施，其中包括43家俄羅斯公司、10家中國公司，以及2家白俄羅斯公司。

綜合法國國際廣播電台（RFI）和烏克蘭媒體報導，烏克蘭總統制裁政策專員弗拉修克（Vladyslav Vlasiuk）向媒體表示，俄羅斯正在積極發展具備人工智慧（AI）的無人機技術，此事必須被嚴肅看待，因為AI技術提升無人機的自主性、精確度以及抗電子戰能力，使其能在無需操作員介入的情況下，自動導航、識別並追蹤目標。

弗拉修克指出，現代電子元件與龐大的運算資源，對這類AI無人機的開發至關重要，而新的制裁方案正是針對提供這些能力的企業。

這些遭制裁的企業，包括攻擊型無人機和「第一人稱視角」（FPV）無人機的主要開發商、來自中國和白俄羅斯的電子產品供應商，以及開發無人機AI解決方案的中心。澤倫斯基辦公室指出，烏克蘭正與夥伴合作，在全球範圍內同步實施這些制裁。

被點名的中企，包括浙江聯星機械公司（Zhejiang Lianxing Machinery Co.）、哈爾濱濱澳科技發展公司（Harbin Bin-Au Technology Development）、東莞標準貿易公司（Dongguan Standard Trading Co）、廣州本泉進出口公司（Guangzhou Benquan Import & Export）、深圳天弓導航科技公司（Shenzhen Sky Bow Navigation Technology），以及拓思康精密工業公司（Topscom Precision Industry）等。

這些中企被指為「見證者」（Shahed）及其他無人機提供零組件，包括引擎、攝影機、微晶片、電晶體、電阻器、諧振器、導航接收器和路由器等。

被制裁的俄羅斯公司Progmatik生產一種小型FPV無人機「Microb 10」，配備電子自動駕駛與自動目標鎖定系統；Rozumni Ptakhy則製造「Soroka」無人機，最大作戰載荷可達3.5公斤，配備光學目標鎖定系統，可穿越電子干擾區與無線電壓制區域。

此外，俄羅斯Neurolab人工智慧技術中心，專門為無人機開發與訓練AI模型，使其能夠進行自主導航、目標識別與追蹤，並透過Neurolab參與者提供的大量運算資源，進行感測數據處理。

弗拉修克表示，對這些實體實施制裁具有戰略意義，目標在於破壞俄羅斯發展具備AI技術的攻擊型無人機的關鍵供應鏈，這些無人機能在戰場上造成重大傷亡。

此前，烏克蘭國防部情報總局（HUR）曾指出，俄羅斯正加速無人機生產，尤其是自伊朗引進的「見證者」攻擊型無人機，並尋求替代進口零組件。2025年，俄羅斯計畫生產7.9萬架無人機，其中包括4萬架「Geran-2」無人機、5700架「Garpiya-1」無人機，以及約3.4萬架其他型號的無人機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財