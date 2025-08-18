晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

繼承人申報遺產稅 這2項扣除額別忘了列報

2025/08/18 07:30

高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時，留意「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」適用規定。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時，留意「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」適用規定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，國稅局審理遺產稅申報案件時，偶有發現繼承人漏未列報「父母扣除額」及「重度以上身心障礙扣除額」，提醒繼承人申報遺產稅時，請留意「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」的適用規定。

高雄國稅局說明，「民法」第1138條規定，遺產繼承人的繼承順序為直系血親卑親屬（如子女）、父母、兄弟姊妹及祖父母，若由第一順序的直系血親卑親屬繼承遺產，父母雖非繼承人，仍可依「遺贈稅法」規定列報「父母扣除額」；另，「身心障礙扣除額」的適用對象，以被繼承人的配偶、直系血親卑親屬及父母為身心障礙者權益保障法規定的「重度」以上身心障礙者，或精神衛生法規定的嚴重病人為限，被繼承人本人則不在適用範圍內。因此，若父母為繼承人且拋棄繼承者，不得扣除「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」。

舉例而言，林先生於2024年9月過世，遺有配偶及2名子女為繼承人，父親仍在世且為重度身心障礙者，繼承人於申報林先生遺產稅時，可扣除「父母扣除額」138萬元及「身心障礙扣除額」693萬元。如果林先生2名子女拋棄繼承且均無子女，則由其配偶及次一順序的父親繼承，仍可扣除前2項扣除額。不過，林先生的父親若拋棄繼承權，則不能扣除「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財