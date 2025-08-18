繼承人申報遺產稅 這2項扣除額別忘了列報

高雄國稅局提醒，民眾申報遺產稅時，留意「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」適用規定。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，國稅局審理遺產稅申報案件時，偶有發現繼承人漏未列報「父母扣除額」及「重度以上身心障礙扣除額」，提醒繼承人申報遺產稅時，請留意「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」的適用規定。

高雄國稅局說明，「民法」第1138條規定，遺產繼承人的繼承順序為直系血親卑親屬（如子女）、父母、兄弟姊妹及祖父母，若由第一順序的直系血親卑親屬繼承遺產，父母雖非繼承人，仍可依「遺贈稅法」規定列報「父母扣除額」；另，「身心障礙扣除額」的適用對象，以被繼承人的配偶、直系血親卑親屬及父母為身心障礙者權益保障法規定的「重度」以上身心障礙者，或精神衛生法規定的嚴重病人為限，被繼承人本人則不在適用範圍內。因此，若父母為繼承人且拋棄繼承者，不得扣除「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」。

舉例而言，林先生於2024年9月過世，遺有配偶及2名子女為繼承人，父親仍在世且為重度身心障礙者，繼承人於申報林先生遺產稅時，可扣除「父母扣除額」138萬元及「身心障礙扣除額」693萬元。如果林先生2名子女拋棄繼承且均無子女，則由其配偶及次一順序的父親繼承，仍可扣除前2項扣除額。不過，林先生的父親若拋棄繼承權，則不能扣除「父母扣除額」及「身心障礙扣除額」。

