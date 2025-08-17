中東限定「鑲金」版顯卡來了！含金量6.5克、杜拜喊價34萬

華碩專為阿拉伯地區打造高階顯示卡「ROG Astral RTX 5090 Dhahab」。（圖取自Microless官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華碩專為阿拉伯地區打造高階顯示卡「ROG Astral RTX 5090 Dhahab」，每張顯卡含有 6.5 g 的 999 純金，若以台銀最新黃金存摺牌價每克3241元估算，顯卡上的黃金價值達2.1萬。這款中東限定版顯卡，目前杜拜電商平台喊價1萬1506.85美元（約台幣34.5萬），現在以8折價出售，價格為9205.48美元（約台幣27.6萬）。外媒驚訝地說，ROG Astral RTX 5090 GPU 的標價，至少可以購買3到4張 RTX 5090。

科技媒體《Wccftech》報導，繼華碩在中國展示的黃金版 RTX 5090 之後，最昂貴的 RTX 5090 GPU現已在杜拜一家零售商處發售，價格不菲。

請繼續往下閱讀...

華碩 ROG Astral RTX 5090 Dhahab 版建議售價 8000 美元，杜拜電商平台Microless定價1萬1506.85美元，現在以8折價出售，價格為9205.48美元。

「ROG Astral RTX 5090 Dhahab」，每張顯卡含有 6.5 g 的 999 純金。（圖取自Microless官網

報導說，華碩 ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC 版僅在中東地區發售，這款顯卡的外殼飾有天際線輪廓、阿拉伯書法圖案，並鍍有 6.5 克純金。因此，外殼的價格又貴了 700 美元。

《Wccftech》直言，這款高貴的顯卡會讓你的皮夾哭泣，以目前最昂貴的 RTX 5090 GPU 的標價，消費這至少可以購買3到4張 RTX 5090。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法