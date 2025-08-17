晴時多雲

台灣光電世界最貴？經部：現在每度電較15年前降6成

2025/08/17 14:18

經濟部能源署表示，我國太陽光電現為每度4.30元，較15年前下降60％。圖為太陽光電板。（資料照）經濟部能源署表示，我國太陽光電現為每度4.30元，較15年前下降60％。圖為太陽光電板。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對媒體報導「全世界最貴的太陽光電在台灣」，經濟部能源署表示，我國太陽光電現為每度4.30元，較15年前下降60％。此外，各國推動做法有所差異，若單以絕對價格進行比較，容易產生誤導，例如印度、日本、德國多採市場競標或溢價補貼機制，與我國躉購制度明顯不同，「直接對照並不具可比性」。

能源署說明，我國躉購費率機制早在2009年確立，是推動再生能源的初期機制。2010年，太陽光電每度電的費率為平均11.76元，隨著技術進步與市場條件成熟，2025年已降至每度電4.30元，降幅達60%。同時，目前約有25%太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化。

能源署強調，各國在再生能源推動上，因資源條件、產業技術成熟度、電力市場發展階段及政策制度設計均存在差異，單純以絕對價格進行比較，容易產生誤導。以印度、日本、德國為例，其制度多採市場競標或溢價補貼機制，與我國躉購制度有明顯不同，直接對照並不具可比性。

另針對媒體所稱「由台電建置即可使成本降低五成」，能源署表示，並非事實，台電公司主要職責在於供電穩定，太陽能成本仍受土地取得條件、開發規模、技術成熟度及供應鏈價格波動等多重因素影響，並非靠台電經營即可大幅降低。

能源署再次強調，再生能源電能躉購費率每年均由費率審定會依法辦理，程序遵循公平、公正、透明及嚴謹原則，並綜合考量我國環境條件、推廣目標及國際技術發展趨勢等因素，合理訂定躉購費率。未來亦將持續借鏡國際經驗，滾動檢討制度設計，穩健推進我國綠電占比20%目標，並配合產業綠電需求，逐步檢討後續制度轉型與配套措施。

