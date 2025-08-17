傳Meta計畫半年內第4次重組AI業務

傳美國科技巨頭Meta計畫在6個月內進行第4次AI業務重組。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒援引知情人士消息報導，美國科技巨頭Meta計畫在6個月內進行第4次AI業務重組，引發外界關注。

綜合媒體報導，知情人士指出，Meta計畫把新成立的超級智慧實驗室（Superintelligence Labs）拆分為4個部門，分別為一個名為「TBD Lab」（待定實驗室）的新團隊、一個專注於產品（包括Meta AI助理產品）的團隊、一個專責基礎設施的團隊，以及處理長期研究的基礎AI研究實驗室（Fundamental AI Research, FAIR）。

但知情人士也補充表示，這項重組計畫尚未在內部宣布，未來仍可能有所調整。

報導指出，Meta近來頻繁重組調整，反映出Meta對於AI領域競爭日益激烈的認識與應對策略。在過去6個月中，Meta經歷多次高管離職，且公司最新推出的開源模型Llama 4市場反應也不佳，但有分析師認為，儘管面臨困難，Meta仍有潛力透過重新配置資源來強化其市場地位。

Meta股價15日收在785.23美元，漲幅0.4%。

