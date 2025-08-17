晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳Meta計畫半年內第4次重組AI業務

2025/08/17 12:06

傳美國科技巨頭Meta計畫在6個月內進行第4次AI業務重組。（示意圖，路透）傳美國科技巨頭Meta計畫在6個月內進行第4次AI業務重組。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒援引知情人士消息報導，美國科技巨頭Meta計畫在6個月內進行第4次AI業務重組，引發外界關注。

綜合媒體報導，知情人士指出，Meta計畫把新成立的超級智慧實驗室（Superintelligence Labs）拆分為4個部門，分別為一個名為「TBD Lab」（待定實驗室）的新團隊、一個專注於產品（包括Meta AI助理產品）的團隊、一個專責基礎設施的團隊，以及處理長期研究的基礎AI研究實驗室（Fundamental AI Research, FAIR）。

但知情人士也補充表示，這項重組計畫尚未在內部宣布，未來仍可能有所調整。

報導指出，Meta近來頻繁重組調整，反映出Meta對於AI領域競爭日益激烈的認識與應對策略。在過去6個月中，Meta經歷多次高管離職，且公司最新推出的開源模型Llama 4市場反應也不佳，但有分析師認為，儘管面臨困難，Meta仍有潛力透過重新配置資源來強化其市場地位。

Meta股價15日收在785.23美元，漲幅0.4%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財