退休族再上班 再領政府6萬獎勵金

2025/08/17 11:55

勞動部推動「55 Plus就業促進措施」，鼓勵中高齡者投入職場，符合申請資格與條件，將發放獎勵金。（圖為基隆就業中心提供）勞動部推動「55 Plus就業促進措施」，鼓勵中高齡者投入職場，符合申請資格與條件，將發放獎勵金。（圖為基隆就業中心提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕家住基隆的66歲蕭先生，多年前因為照顧家中長輩離開職場，長輩往生後想再找工作。由於蕭先生曾任船舶輪機長，有機械維修技能專長，基隆就業中心媒介他到船舶零件維修公司上班，蕭先生工作時間符合規定後，成功領到勞動部6萬元獎勵金。相關資訊可電洽（02）2422-5263基隆就業中心或（02）2451-5020六堵分站洽詢，也可上台灣就業通網站查詢。

勞動部推動「55 Plus就業促進措施」，鼓勵離開職場連續達3個月以上、55歲以上或依法退休的45歲以上民眾，透過公立就業機構媒合工作。

基隆就業中心主任蔡春堂今天（17日）說，勞動部「55 Plus就業促進措施」規定，全職者穩定任職滿90日，可申請3萬元獎勵金，續任滿180日，再領3萬元。他強調，續任滿180天，再領3萬元，必須到另外一家公司全職工作，才能申請。同時，一旦申請2次共6萬元獎勵金，就無法再申請。另外，部分工時者每次上限1萬5千元，最多2次。

蔡春堂表示，企業依「55 Plus就業促進措施」雇用員工，雇主若提供教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助等友善措施，並依法投保，也可申請「職場支持輔導費」，每月補助3千元，最長12個月，年度上限30萬元。

