傳OpenAI員工擬向軟銀等公司 出售價值1801億元股票

2025/08/17 12:03

傳OpenAI的現任和前任員工正計畫將價值近60億美元（約新台幣1801億元）的OpenAI股票。（示意圖，法新社）傳OpenAI的現任和前任員工正計畫將價值近60億美元（約新台幣1801億元）的OpenAI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒援引知情人士消息報導，指OpenAI的現任和前任員工正計畫將價值近60億美元（約新台幣1801億元）的OpenAI股票，賣給包括日本軟銀集團（SoftBank）、Thrive Capital和Dragoneer Investment Group在內的投資者集團。

綜合媒體報導，該筆潛在交易或將使OpenAI公司市值從目前的3000億美元（約新台幣9兆元）升至5000億美元（約新台幣15兆元），此凸顯了OpenAI在用戶和收入方面的快速成長，以及AI公司之間對人才的激烈競爭。

但知情人士也補充表示，目談判尚處於初期階段，出售規模可能會改變。

對於上述報導，OpenAI和軟銀拒絕表示評論，Thrive 和Dragoneer Investment Group尚未回應媒體置評請求。

