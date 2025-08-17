傳OpenAI員工擬向軟銀等公司 出售價值1801億元股票

傳OpenAI的現任和前任員工正計畫將價值近60億美元（約新台幣1801億元）的OpenAI股票。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒援引知情人士消息報導，指OpenAI的現任和前任員工正計畫將價值近60億美元（約新台幣1801億元）的OpenAI股票，賣給包括日本軟銀集團（SoftBank）、Thrive Capital和Dragoneer Investment Group在內的投資者集團。

綜合媒體報導，該筆潛在交易或將使OpenAI公司市值從目前的3000億美元（約新台幣9兆元）升至5000億美元（約新台幣15兆元），此凸顯了OpenAI在用戶和收入方面的快速成長，以及AI公司之間對人才的激烈競爭。

請繼續往下閱讀...

但知情人士也補充表示，目談判尚處於初期階段，出售規模可能會改變。

對於上述報導，OpenAI和軟銀拒絕表示評論，Thrive 和Dragoneer Investment Group尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法