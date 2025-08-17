晴時多雲

AI領軍、台股氣勢如虹 本週挑戰歷史新高

2025/08/17 11:03

AI領軍、台股氣勢如虹，本週挑戰歷史新高。（圖擷取自奇摩股市）AI領軍、台股氣勢如虹，本週挑戰歷史新高。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕上週三指數創歷史次高後，台股在AI領軍下，上週五指數終場上漲96.38點，漲幅0.4%，大盤收在24334.48點，距離歷史高點不過百來點，法人認為，關稅議題與季報的負面因素逐漸散去，只要成交量不萎縮，大盤仍具備改寫歷史新高的多頭態勢，震盪盤堅機率高。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳指出，台灣科技權值股近期表現相當亮眼，從台積電（2330）第二季營收達300.7億美元、年增38.6%，即可反映出客戶對高效能運算的需求依然強勁，AI伺服器要角鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）同樣受惠，尤其在AWS資料中心正式在台灣啟用後，未來15年的投資金額將超過50億美元，所以從終端需求到供應鏈布局皆可見，AI所驅動的企業成長動能依舊穩健。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股持續挑戰歷史新高點位，大盤也持續在高檔震盪，值得注意的是13日指數來到歷史次高，量能也隨之擴大，大盤是否能維持往新高位置挺進，量能將為關鍵，隨著利空淡化以及降息預期升溫，目前大盤仍具備改寫歷史新高的多頭姿態，震盪盤堅機率高。

元大投顧分析，依技術線型解讀，指數8月13日除創下本波高點，同時成交值放大到5738億元，就攻堅角度來說，成交值不宜萎縮，當日低點24172點更不能有效跌破，否則將有量價同時到頂疑慮，隨著關稅話題與季報數字漸漸被接受，接下來台股聚焦旺季需求，操作可逢低布局具有展望公司。

