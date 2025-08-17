遭打壓？7月高股息ETF總計淨申購剩8.02億 僅0056逾百億

晴時多雲

2025/08/17 10:11

高股息ETF退燒、7月淨申購剩8.02億元，僅0056淨申購逾百億。（擷取自官網）高股息ETF退燒、7月淨申購剩8.02億元，僅0056淨申購逾百億。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕市場傳出金管會7月祭出的新規定是為了打破高股息ETF神話，雖然金管會立刻澄清是強化「收益平準金」的管理，不過，根據最新統計顯示，高股息ETF買氣大減，22檔高股息ETF的7月淨申購僅剩8.02億元，僅元大高股息（0056）淨申購逾百億。

投信投顧統計22檔高股息ETF淨申購金額，7月剩下8.02億元淨申購，相對2024年、今年上半年每月平均的863億元、458億元大幅減少，僅剩下0056淨申購破百億元、來到148億元、群益台灣精選高息（00919）也有40億元淨申購、元大台灣高息低波（00713）17億元淨申購，22檔高股息ETF近8成呈現贖回，幾大高股息ETF明星產品包括復華台灣科技優息（00929）流出89億元、國泰永續高股息（00878）淨贖回7.2億元。

不過，金管會8月13日大動作澄清，表示7月的新規範是為強化ETF採用「收益平準金」作為配息來源的管理，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配，也不是打壓高股息ETF發展的新規，希望市場勿以訛傳訛。

