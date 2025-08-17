美中貿易戰下中國就業困境 海基會：大幅裁員可能性愈來愈高

近3年中國出口至美國前10大貨品。（圖取自海基會官網）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對中國的關稅暫停期延長90天，海基會經貿處研究「美中貿易戰下中國大陸的就業困境與亂象」，示警新一輪美中貿易戰已經煙硝再起，中國製造業及外銷企業將面臨甚至已經遭遇到關稅升高的衝擊，企業大幅裁員的可能性愈來愈高。國人若有赴中國就業、創業的規劃，應謹慎評估。

報告指出，中國海關總署的統計資料顯示，近3年中國出口至美國前10大貨品，皆與中國製造業所生產的產品相關。若美國未來在關稅談判上持續堆加稅率，對於中國製造業的外銷企業而言，輸往美國市場的訂單將大幅減少，對於企業的經營形成莫大壓力，進而有裁員的可能性，對於中國已捉襟見肘的就業情勢，將是雪上加霜。

據分析，從美國經濟顧問委員會主席Stephen Miran於去年11月撰擬的《重構全球貿易體系使用者指南》，可一窺美國對於中國進行貿易戰的宗旨。依據上一輪美中貿易戰的經驗，關稅是美國採用的政策工具，可增加美國的財政收入，而中國若為對沖關稅增加的影響，可能實施人民幣貶值的匯率調整，降低對美出口貿易的成本。

海基會經貿處提及，但是人民幣貶值恐造成外資的撤離及消費者信心不足，進而導致中國就業市場的萎縮。由此觀之，面臨即將到來的畢業季，中國失業率預估會再度升高。

另外，近期中國為因應美中相互升高關稅的情勢，提出「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」的「四穩」，並宣布一系列「穩就業、撐出口」的新措施，包括推動創業扶持計畫、加強職業技能再培訓、鼓勵輸出企業內銷轉型、協助企業降低租金與營運成本等措施。

然而，面對中國就業困境，更深層的問題是就業市場的結構失衡。儘管中國政策鼓勵內銷轉型，但多數製造業勞工缺乏轉型所需技能與資源，短期內恐難以順利銜接至內銷轉型的產業。此外，企業在貿易政策高度不確定的環境下，普遍對招募員工持保守態度，「預期不穩定」構成企業與就業市場的第二層風險。

報告提到，中國就業市場的困境，嚴重影響青年及畢業生的就業，甚至出現研究生比大學生人數還多的「本研倒掛」現象。大學生為避免失業選擇繼續讀研究所，導致碩博士生大增，但是中國經濟下行，就業市場無法提升，碩博士生不斷積累的人數，早已供過於求，反而讓整個就業市場雪上加霜，內卷更加劇烈，更造成高學歷低就的職業錯配亂象。

海基會經貿處評估，面對新一輪美中貿易戰已煙硝再起，中國製造業及外銷企業將面臨甚至已經遭遇到關稅升高的衝擊，企業大幅裁員的可能性愈來愈高。加上中國經濟不振持續下行，雖然提出相關「穩就業」扶持政策，但就業市場的結構失衡已無法扭轉。

報告也提醒，面對上述情勢，國人若有赴中國就業、創業的規劃，更應謹慎評估，蒐集更完整的經濟情勢與就業情報，降低相關風險，才不至於得不償失。

