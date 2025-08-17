晴時多雲

加航空服員罷工癱瘓航班 政府介入仲裁下令恢復營運

2025/08/17 09:48

加拿大航空空服員16日展開罷工。（示意圖，彭博）加拿大航空空服員16日展開罷工。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大航空（Air Canada）由於勞資雙方談不攏，超過1萬名空服員於美東時間8月16日凌晨1時展開罷工。加拿大政府同日稍晚宣布介入罷工，要求加拿大航空全面恢復營運，並安排審裁機構對這場勞資糾紛進行具有約束力的仲裁。

綜合媒體報導，加拿大航空和工會進行了大約8個月的談判，但都沒有達成共識。加拿大航空所提出的協議，是在4年內將包括福利、退休金在內的總薪資提高38％，但工會認為在通貨膨脹的影響下，第1年的8％漲幅明顯不夠。

因勞資雙方談不攏，超過1萬名空服員於16日凌晨1時展開罷工，所有航班將暫停營運，尚不清楚會持續多久。根據加拿大航空估計，在夏季旅遊高峰期間，航班取消可能每天影響約13萬名乘客。

在空服員發起罷工數小時後，加拿大勞工政策部長海杜（PattyHajdu）援引《加拿大勞工法》第107條，命令加拿大行控恢復營運，並強制勞資雙方進入具有約束力的仲裁程序。

海杜強調此舉是為保護經濟與民生，但也坦言事態難以短時間平息，加拿大航空全面復航恐仍需數日。

加拿大政府的強制介入，引發工會強烈不滿，認為此舉等於獎勵資方拒絕公平談判的行為，並侵犯勞工進行工業行動（Job action）的權利。

