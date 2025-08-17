希臘變了！中國人為「黃金簽證」湧至 搶購「價廉物美」房產

希臘的生活環境與廉價的「黃金簽證」，吸引中國人湧入。（歐新社）

首次上稿 08-16 23:35

更新時間 08-17 06:31

〔編譯魏國金／台北報導〕中國人利用希臘的投資人居留計畫，亦即「黃金簽證」大肆搶購房地產，已悄悄轉變希臘首度雅典的面貌。

請繼續往下閱讀...

南華早報報導，中國以明顯以及較難察覺的方式改變了雅典。一方面，正宗的中國餐廳在雅典市中心如雨後春筍般冒出，許多顧客說著中國東北方言，在管理歐洲第5大港口的中國遠洋運輸集團（COSCO）工作。

另一較隱晦方面，中國投資人搶購數以千計的公寓，以申請「黃金簽證」。

2025年6月，有7795名中國公民是黃金簽證首次持有人，亦即他們還沒滿5年，因此無法續簽簽證。根據希臘移民與庇護部的數據，黃金簽證首次持有人中，中國公民佔47.8%，為迄今最大群體。

根據該部門數據，在5679名續簽黃金簽證的移民中，61%也是中國人。

2013年希臘政府推出黃金簽證計畫時，主要吸引土耳其、俄羅斯等鄰近國家的申請者，但在疫情之後，中國投資人興致勃勃，因為許多富人與中產階級人士，震驚於北京嚴厲的封鎖防疫措施，因此尋求逃離計畫。

相較於歐盟類似計畫，希臘因「價廉物美」脫穎而出。在2023年8月之前，在雅典買下一個價值25萬歐元（879萬台幣）的房地產就可取得居留權。相較之下，葡萄牙的黃金計畫2023年廢除前，相關要價為50萬歐元。

報導說，在購屋潮鼎盛期，中國投資人買房的方式，令許多在地人震驚，許多人對相關區域幾無所知的情況下，便出手買下公寓。

雅典OPSIS房地產公司老闆皮索（Katerina Pitsou）說，「我不知道他們是否知道自己買了什麼，我覺得他們只是買，只是做投資，然後取得簽證」。她補充，「如果一個法國人去雜貨店，他對要買東西的了解，可能比當時一個買下雅典公寓的中國人更仔細」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法