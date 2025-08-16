傻眼！俄羅斯Subway被迫改名「Subjoy」

知名連鎖潛艇堡專賣店「Subway」宣布，其在俄羅斯的門市將改名為「Subjoy」。

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄媒指出，知名連鎖潛艇堡專賣店「Subway」週五（15日）宣布，由於俄羅斯特許經營權到期，其在俄羅斯的門市將於 2025 年底以新名稱「Subjoy」運營。

《莫斯科時報》指出，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，許多大型西方連鎖餐飲已正式退出俄羅斯，但1994年首次在俄羅斯開業的「Subway」仍透過獨立擁有的特許經營權留在俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

報導說，其實，莫斯科部分「Subway」門市於 2024 年曾以「Subfresh」的名稱重新營業，近日則因「Subway」商標權將於 2025 年到期，被迫改名為「Subjoy」。

「Subway」在俄羅斯官網上表示，全球特許經營商 Subway International 於 2024 年 6 月通知其俄羅斯特許加盟主，將終止特許經營協議並停止在俄羅斯使用「Subway」商標，新的聲明也出現在特許經營商自己的網站 subjoy.ru 上。

「Subway」表示，未來 30 天內，140 家原「Subway」門市將更名為「Subjoy」，另外 100 家門市將於 9 月 30 日前更名為「Subjoy」，其餘的門市將於 2025 年底前更名為「Subjoy」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法