白宮「秘密清單」曝光！川普對533家企業依忠誠度排名 背後有目的

2025/08/16 10:49

外媒爆料，白宮有1份秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織。（法新資料照）外媒爆料，白宮有1份秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織。（法新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒爆料，白宮有1份秘密「企業忠誠度清單」，涵蓋533家美國企業與貿易組織，依據對川普「大而美法案」的支持度，分為「強烈」、「適中」和「低度」。此舉被指為「美國優先」政策延伸，影響企業與白宮合作。

美國政治新聞網站《Axios》報導，川普政府制定了1份極不尋常的清單，針對533家企業與貿易組織，根據其對川普核心稅收與支出法案（OB3）的支持程度進行排名。

該清單被視為川普「美國優先」保護主義政策的工具，協助白宮決定是否回應企業的請願或合作需求。

此評級根據多項因素，包括企業透過社群媒體發文、廣告、新聞稿、影片見證、參加白宮活動等方式，提升其忠誠度評級。例如，Uber積極宣傳川普的「小費免稅」政策，AT&T宣布因法案的親投資政策加速光纖建設，均被列為「優質夥伴」。

秘密清單列出的「優質夥伴」包括DoorDash、聯合航空、達美航空、Uber、AT&T、思科、美國航空協會與鋼鐵製造協會等。上述企業積極支持OB3法案，例如美國航空協會讚揚法案為空中交通管制投資125億美元，AT&T則宣布加速基礎設施建設。

反觀清潔能源企業，因批評法案削減綠色激勵措施，可能在清單中排名較低。此外，川普近期公開批評高盛（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon），指其誤判美國關稅對經濟的影響，凸顯清單背後的政治壓力。

白宮官員透露，清單為動態文件，企業若在未來支持川普的其他政策（如貿易保護或經濟改革），可提升評級。根據《Forbes》報導，除了支持「大而美法案」之外，對美國經濟進行投資的公司也可能獲得正面評級

1名官員表示：「這份清單讓我們看清誰真正出力支持，誰只是口頭敷衍。」若企業現在開始積極宣傳稅務法案或其他政府優先事項，白宮將調整其評級。

根據報導，清單中排名較低的企業尚未公開，不過川普近期與華爾街的衝突加劇，清單可能會成為企業與政府關係的「緊箍咒」。

