台灣買美債了！最新債主排名、持有總金額出爐

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週五（15日）公布數據顯示，2025年6月外國持有的美國公債總額為約9.13兆美元，較5月增加802億美元，總持有量創下史上新高水準。日本仍是美國以外的最大美債持有者，6月持有量較5月增加126億美元，至1.1476兆美元，另外台灣持有規模約2981億美元，排名第11名，比5月增加了52億美元。

根據數據，2025年6月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.1476兆美元）、英國（8581億美元）、中國（7564億美元）、開曼群島（4427億美元）、加拿大（4385億美元）。

6至10名則為比利時（4334億美元）、盧森堡（4047億美元）、法國（3749億美元）、愛爾蘭（3174億美元）、瑞士（3009億美元）。

台灣排名在第11名，持有規模為2981億美元。

其他12名至15名國家地區則為，新加坡（2544億美元）、香港（2426億美元）、印度（2274億美元）、巴西（2153億美元）。

