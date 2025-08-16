晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣買美債了！最新債主排名、持有總金額出爐

2025/08/16 09:14

前15大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）前15大持有美國公債的國家地區，台灣上榜。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週五（15日）公布數據顯示，2025年6月外國持有的美國公債總額為約9.13兆美元，較5月增加802億美元，總持有量創下史上新高水準。日本仍是美國以外的最大美債持有者，6月持有量較5月增加126億美元，至1.1476兆美元，另外台灣持有規模約2981億美元，排名第11名，比5月增加了52億美元。

根據數據，2025年6月持有美國公債前5名的國家地區依序為：日本（1.1476兆美元）、英國（8581億美元）、中國（7564億美元）、開曼群島（4427億美元）、加拿大（4385億美元）。

6至10名則為比利時（4334億美元）、盧森堡（4047億美元）、法國（3749億美元）、愛爾蘭（3174億美元）、瑞士（3009億美元）。

台灣排名在第11名，持有規模為2981億美元。

其他12名至15名國家地區則為，新加坡（2544億美元）、香港（2426億美元）、印度（2274億美元）、巴西（2153億美元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財