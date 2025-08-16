國際油價再跌！後市走向全看「雙普會」結果

國際油價週五（15日）收盤下跌近1美元，因交易員等待美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談後續結果。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（15日）收盤下跌近1美元，因交易員等待美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談結果。這場會談可能會放寬因烏克蘭戰爭而施加在俄羅斯上的制裁。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.16美元，跌幅1.8%，收每桶62.80美元。

布蘭特原油期貨下跌99美分，跌幅1.5%，收在每桶65.85美元。

以週線來看，紐約期油下跌1.7%，布蘭特原油下跌1.1%。

川普週五抵達阿拉斯加，準備與普廷舉行峰會。他先前曾表示，希望能在「今天」看到烏克蘭戰爭達成停火。川普稱，他相信俄羅斯已準備好結束戰爭，但同時也威脅若和平談判沒有進展，將對購買俄羅斯石油的國家祭出次級制裁。

普廷也已抵達安克拉治，據俄羅斯國際文傳電訊社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方期待這場會談能帶來成果。

BOK Financial 交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「若會議陷入僵局，川普可能會威脅對印度，甚至中國施加進一步的石油進口關稅壓力，這讓原油市場保持緊張氣氛。」他並補充說：「如果宣布停火，短期內將被市場視為對原油的利空。」

