晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

國際油價再跌！後市走向全看「雙普會」結果

2025/08/16 08:42

國際油價週五（15日）收盤下跌近1美元，因交易員等待美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談後續結果。（路透）國際油價週五（15日）收盤下跌近1美元，因交易員等待美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談後續結果。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（15日）收盤下跌近1美元，因交易員等待美國總統川普與俄羅斯總統普廷的會談結果。這場會談可能會放寬因烏克蘭戰爭而施加在俄羅斯上的制裁。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.16美元，跌幅1.8%，收每桶62.80美元。

布蘭特原油期貨下跌99美分，跌幅1.5%，收在每桶65.85美元。

以週線來看，紐約期油下跌1.7%，布蘭特原油下跌1.1%。

川普週五抵達阿拉斯加，準備與普廷舉行峰會。他先前曾表示，希望能在「今天」看到烏克蘭戰爭達成停火。川普稱，他相信俄羅斯已準備好結束戰爭，但同時也威脅若和平談判沒有進展，將對購買俄羅斯石油的國家祭出次級制裁。

普廷也已抵達安克拉治，據俄羅斯國際文傳電訊社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方期待這場會談能帶來成果。

BOK Financial 交易部高級副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「若會議陷入僵局，川普可能會威脅對印度，甚至中國施加進一步的石油進口關稅壓力，這讓原油市場保持緊張氣氛。」他並補充說：「如果宣布停火，短期內將被市場視為對原油的利空。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財