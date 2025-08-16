輝達等大廠恐被迫轉單英特爾？專家曝「殘酷事實」：台積電還是遠甩

傳美國政府正擬入股英特爾，恐使輝達等業者轉單給英特爾，但外媒坦言，仍難拉近和台積電之間的差距。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕傳美國政府正與英特爾討論入股事宜，外媒分析，這恐使輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）等晶片設計業者，面臨下單給英特爾的壓力，雖能夠帶給英特爾幫助，但仍難以拉近和台積電（2330）之間的差距。

綜合媒體報導，瑞穗證券分析師克萊恩（Jordan Klein）表示：「這聽起來像是，川普想強迫輝達、AMD、高通、蘋果、博通等企業，將先進晶片代工訂單，從台積電轉移到英特爾，但問題是，英特爾在最先進製程上，就是落後台積電。」

根據彭博報導，川普政府和英特爾的交易模式，可能仿效國防部入股稀土業者MP Materials的模式，結合股權投資、保證採購、貸款和民間融資等手段。

克萊恩認為，雖然台積電在美國亞利桑那州設廠，但川普顯然是想要英特爾將推遲的俄亥俄州晶片工廠投入運作。「我們都知道，川普想盡快將美國晶片從台積電轉向英特爾」。

彭博分析師也認為，擁有政府支持的英特爾，可能使輝達、超微及高通等晶片設計業者面臨下單給英特爾的壓力，從而削弱美國晶片設計巨頭的全球競爭力，以換取強化美國製造。

Hargreaves Lansdown資深證券分析師布里茲曼（Matt Britzman）說，川普此舉可能會「改變遊戲規則」，但英特爾即使有政府支持而增強信心，但無法彌補先進製程領域早已出現競爭力差距。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師就直言：「英特爾需要實力，美國政府能提供什麼幫助嗎？」

