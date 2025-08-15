晴時多雲

德州躍台商新熱點 達拉斯台灣貿易投資中心正式揭牌

2025/08/15 20:23

美國達拉斯的台灣貿易投資中心正式揭牌。（記者林菁樺攝）美國達拉斯的台灣貿易投資中心正式揭牌。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／美國達拉斯報導〕為深化台美供應鏈合作，「達拉斯台灣貿易投資中心」於14日正式揭牌，將為有意前往美國布局的台灣廠商搭建橋梁，帶動雙方科技產業合作。美方州議員、美台商會等表示，德州具有稅負與土地取得成本低、穩定能源等優勢，可望吸引台商等外商投資。

經濟部指出，德州是全美第二大經濟體，擁有能源、半導體、AI伺服器、電動車、航太及生醫等關鍵產業，與台灣產業高度互補。半導體、電動車、能源等領域的台商企業，為因應客戶需求及全球供應鏈的動態發展，對前往美國投資布局表達高度興趣，並尋求政府的協助。

經濟部長郭智輝於去年7月與德州艾伯特州長（Greg Abbott）簽署「臺灣—德州經濟發展意向聲明」，今年5月也造訪德州考察投資環境、拜會政府要員與企業領袖，並揭示將在德州達拉斯籌備設立台灣貿易投資中心。

經過數月籌備，「達拉斯臺灣貿易投資中心」於美國台灣形象展開幕時，由經濟部貿易署長劉威亷、德州經濟發展廳廳長Adriana Cruz共同揭牌，外貿協會董事長黃志芳、德州州務卿Jane Nelson見證。

大力促進台灣與德州合作的台裔德州州眾議員陳筱玲也受訪，她提到，德州設立科學園區計畫相關法令在2025年通過德州的眾議院，尚需要於2027年通過參議院，期間會再次為此奔走，她強調，羅馬不是一天造成，竹科也不是一天造成，必須要有創新、遠見才能開始。對於德州吸引台商、外商等優勢，她分析，除了有州長有專門辦公室協助外，相關稅負上較低，且設立專業的商業法庭等，加上民間積極推動，可促成台灣、德州之間雙贏。

美台商業協會會長韓儒伯。（記者林菁樺攝）美台商業協會會長韓儒伯。（記者林菁樺攝）

美台商業協會會長韓儒伯也提到，德州無所得稅、能源相對可靠、土地便宜及生活成本相對較低等政策優勢，對商業投資極具吸引力。美國等國家將台灣的科學園區模式視為典範，也有興趣在德州設立類似的科學園區，但在商業、文化、行政流程等仍有挑戰，他舉例，可能必須設立統一辦公室，譬如企業可在台南、台中或新竹等地區進行投資所需的所有資料。

貿易署表示，達拉斯台灣貿易投資中心將協助解決台商落地投資可能面臨的問題，並與當地官、產、學界建立聯繫關係，協助促進台灣與德州的產業技術合作，提供我業者市場情報、法律稅務顧問等全方位服務，進一步深化臺美企業的緊密連結。繼在捷克布拉格及日本福岡設立台灣貿易投資中心後，將持續落實「境外關內」政策。

