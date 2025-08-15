晴時多雲

核三重啟公投》莊瑞雄：核安事故風險仍在 怕的就是萬一

2025/08/15 20:17

莊瑞雄呼籲全國民眾在8月23日投下不同意票。（圖取自華視網路直播）莊瑞雄呼籲全國民眾在8月23日投下不同意票。（圖取自華視網路直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，作為反方代表，他直指核三運轉40年已完成階段任務，不該以延役名義重啟，並批評支持方迴避核廢料與核安疑慮，倘若發生事故，輻射污染恐波及南台灣糧倉，「我們怕的就是萬一」，呼籲全國民眾在8月23日投下不同意票。

莊瑞雄表示，自己2011年曾陪同蔡英文前總統走訪蘭嶼核廢料貯存場，當地共存放10萬277桶低階核廢料，歷經43年裸露風雨侵蝕，進入廠區仍需穿防護衣。他質疑，若連低階核廢料都無法妥善處理，高階核廢料更是國際各國絞盡腦汁的難題，核安才是世界潮流的真正核心，而非一味追求核能發展。

莊指出，蘭嶼儲存場當年選址過程，國民黨當局以興建工廠名義誆騙當地居民，最終卻將核廢料送入島上，政府事後才向達悟族道歉。類似的反對聲音，也曾出現在台東達仁鄉與金門烏丘，地方政府均以觀光與住民自決為由拒絕設置，顯示尊重在地民意的重要性。

莊瑞雄強調，核一、核二與核三分別累積約10萬9千桶、近6萬桶及1萬桶核廢料，處置問題懸而未解，卻有人主張延役核三甚至重啟核二。莊認為，這不僅是屏東的事，更關乎全國安全，「新北、台北的民眾能接受嗎？」他並質疑，以全國公投決定地方高風險設施的存廢，違反公平與住民自決原則。

談及2011年日本福島核災，莊瑞雄回顧當時強震與海嘯摧毀公認安全的核電廠，導致多達5個地區的農產品長期遭禁，莊以此作為警告，若墾丁附近的核三發生事故，輻射影響範圍恐波及南台灣糧倉，「我們怕的就是萬一」。

莊瑞雄重申，全世界至今沒有核電廠重啟的成功案例，政府讓核電廠除役是正確決定，「哪怕童子賢董事長當行政院長，也不得不這麼做」。他強調，屏東人有天生的權利守護家園，不容他人強加危險設施，「不要因為住得遠，就把最危險的地方藏起來，這不是對話的態度」。

