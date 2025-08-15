核三重啟公投》莊瑞雄：潘朵拉魔盒若開 後續恐重啟核一與核二

莊瑞雄以「潘朵拉的盒子」比喻重啟核三的危險，警告一旦開啟核三延役的先例，接下來恐連核一、核二也將重啟。（圖取自華視網路直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，作為反方代表，他以「潘朵拉的盒子」比喻重啟核三的危險，警告一旦開啟核三延役的先例，接下來恐連核一、核二也將重啟，「這個夢魘很可怕」。

莊瑞雄表示，核三已運轉40年，原本時間到就該除役，如今卻以延役之名重啟運轉，台灣至今沒有任何核電廠延役成功的紀錄，全世界也罕見。他強調，自己身為屏東人，核三就座落在墾丁國家公園旁，屏東縣民已為全台經濟承擔40年的核電風險，應該被「放一馬」，不能再繼續延役。

莊指出，童子賢董事長上月為守護花蓮，支持罷免國民黨立委傅崐萁，希望終結傅家長期把持花蓮政壇的情況，態度令人敬佩，也彰顯地方上反對聲音的重要性。莊反問，為何墾丁國家公園旁的屏東人就要接受核三延役，「難道我們是二等國民嗎？」

針對立法院修法與公投提案過程，莊瑞雄批評，中國國民黨與台灣民眾黨聯手推案，早上提案、下午通過，程序草率，缺乏學者專家意見，更沒有充分諮詢地方居民。莊質疑，用全國公投讓外地人決定高風險設施的命運，完全不公平，「台北缺電就要我們屏東繼續燒核三發電，公平嗎？」

莊瑞雄強調，經濟發展固然重要，但不能犧牲地方安全，特別是核電廠所在地居民的健康與環境。他重申，「潘朵拉的盒子一打開，今天是核三，接下來就是核一、核二」，核能政策將全面倒退，風險恐超出社會承擔範圍。他呼籲全國民眾看清問題本質，不要被經濟口號蒙蔽，「我們已經為台灣貢獻40年，請放過屏東」。

