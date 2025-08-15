晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

核三重啟公投》莊瑞雄：潘朵拉魔盒若開 後續恐重啟核一與核二

2025/08/15 19:45

莊瑞雄以「潘朵拉的盒子」比喻重啟核三的危險，警告一旦開啟核三延役的先例，接下來恐連核一、核二也將重啟。（圖取自華視網路直播）莊瑞雄以「潘朵拉的盒子」比喻重啟核三的危險，警告一旦開啟核三延役的先例，接下來恐連核一、核二也將重啟。（圖取自華視網路直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，作為反方代表，他以「潘朵拉的盒子」比喻重啟核三的危險，警告一旦開啟核三延役的先例，接下來恐連核一、核二也將重啟，「這個夢魘很可怕」。

莊瑞雄表示，核三已運轉40年，原本時間到就該除役，如今卻以延役之名重啟運轉，台灣至今沒有任何核電廠延役成功的紀錄，全世界也罕見。他強調，自己身為屏東人，核三就座落在墾丁國家公園旁，屏東縣民已為全台經濟承擔40年的核電風險，應該被「放一馬」，不能再繼續延役。

莊指出，童子賢董事長上月為守護花蓮，支持罷免國民黨立委傅崐萁，希望終結傅家長期把持花蓮政壇的情況，態度令人敬佩，也彰顯地方上反對聲音的重要性。莊反問，為何墾丁國家公園旁的屏東人就要接受核三延役，「難道我們是二等國民嗎？」

針對立法院修法與公投提案過程，莊瑞雄批評，中國國民黨與台灣民眾黨聯手推案，早上提案、下午通過，程序草率，缺乏學者專家意見，更沒有充分諮詢地方居民。莊質疑，用全國公投讓外地人決定高風險設施的命運，完全不公平，「台北缺電就要我們屏東繼續燒核三發電，公平嗎？」

莊瑞雄強調，經濟發展固然重要，但不能犧牲地方安全，特別是核電廠所在地居民的健康與環境。他重申，「潘朵拉的盒子一打開，今天是核三，接下來就是核一、核二」，核能政策將全面倒退，風險恐超出社會承擔範圍。他呼籲全國民眾看清問題本質，不要被經濟口號蒙蔽，「我們已經為台灣貢獻40年，請放過屏東」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財