洗車喝咖啡！KeePer汽車美容攜手CAFE!N 打造高雄首間複合店

2025/08/15 20:13

捷博董事長彭仕邦（右）與CAFE!N 創辦人朱茂亨（左），開啟台灣汽車美容鍍膜與咖啡店跨業合作成功模式。（記者楊雅民攝）捷博董事長彭仕邦（右）與CAFE!N 創辦人朱茂亨（左），開啟台灣汽車美容鍍膜與咖啡店跨業合作成功模式。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕捷博 （7831） 引進的日本汽車美容與鍍膜品牌KeePer加速拓展版圖，今天宣佈與咖啡品牌CAFE!N強強聯手，打造高雄首家、全台第3家汽車美容結合咖啡店複合式經營的店型「KeePer PRO SHOP亞灣店」，以新的商業模式互相導流客源。

「KeePer PRO SHOP亞灣店」開在有「高雄市信義計劃區」之稱的商圈，附近國際飯店、購物中心林立，同時依循KeePer一貫的明亮寬敞日式風格，所有設備及藥劑皆為日本原裝進口，藥劑環保不傷車漆、環境及人體。

洗車搭配不易產生水垢與礦物質的RO逆滲透純水機，技師更會使用不同顏色的纖維材質抹布擦拭汽車不同部位、價格透明，消費者可透過手機先預約洗車時段，希望翻轉傳統汽車美容空間陰暗雜亂的印象，「把雜貨店變7-ELEVEN」。

消費者於KeePer PRO SHOP亞灣門市將愛車交由專業技師洗車鍍膜，一樓的客休室還可以透過玻璃窗觀賞技師施作過程，等待過程也可以上2樓CAFE!N點杯咖啡和用餐，享受洗車和咖啡店複合的便利和魅力。

捷博董事長彭仕邦表示，電動車已經勢不可擋，電動車售後維修需求低，不必回原廠，沒有品牌忠誠度，未來汽車經銷商不能單純買賣車子，需對市場變化快速轉變。

他說，台灣目前在路上跑的小客車超過700萬輛，平均車齡達11年，不只人有高齡商機，車子也有「高車齡經濟」，傳統的汽車美容店像雜貨店一樣，隨便提兩個水桶就可以洗車，且有些汽車美容店訂價不透明，對女性車主而言有進入門檻。

KeePer台中北屯、桃園店，先後植入CAFE!N複合經營後，短時間內帶動來店車數倍數成長，且消費者不再懼怕洗車，成功帶進女性客層，女性客戶比重從原本15%成長至目前的20~30%。

CAFE!N 創辦人朱茂亨則觀察，CAFE!N和KeePer複合經營的分店有3項指標同步成長，搭餐率達7成，較一般店高出2成； 大杯咖啡點購率也高於一般店；平均客單價也較一般店高出兩成，顯示CAFE!N 與KeePer複合，消費者洗車願意花比較長的時間等待，算是很雙贏的複合。

