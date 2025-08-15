晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

綠委：宣傳經費被狂刪 防詐神器下載率慘兮兮

2025/08/15 19:50

林楚茵表示，「網路詐騙通報查詢網」App自上架以來，使用率偏低，顯示很多人根本就不知道。（圖為立委林楚茵國會辦公室提供）林楚茵表示，「網路詐騙通報查詢網」App自上架以來，使用率偏低，顯示很多人根本就不知道。（圖為立委林楚茵國會辦公室提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委林楚茵今天在立法院質詢表示，由數發部推出的「網路詐騙通報查詢網」App自5月15日上架以來，截至8月11日，雖已有1萬9522位民眾下載、3838人使用App通報案件，但與台灣各App每月逾61萬次的平均下載量相比，使用率偏低，顯示很多人根本不知道有這個工具。

林楚茵指出，「網路詐騙通報查詢網」具備一鍵通報可疑廣告網頁或社群帳號的功能，還會顯示案件處理進度，行政機關跟平台業者與民間合作，可快速且準確阻斷詐騙訊息，若宣傳不夠，民眾不知道，那麼就形同虛設。

她強調，數發部原本編列的宣傳經費遭大幅刪減，只剩原本編列5%，直接影響App推廣成效，並詢問數發部，到底有沒有針對這款App安排宣傳？還是數發部上架後就沒在管？

對此，行政院院長卓榮泰表示，這個通報網站花了很長的時間規劃、反覆測試，以非常謹慎的態度才推出，但談了很多次，還不如立法委員在這邊宣傳；數發部長黃彥男也直言，因為經費被大刪，幾乎沒有宣傳。

有關加密貨幣洗錢方面，林楚茵指出，虛擬資產服務商（VASP）在洗錢防制上的角色，缺乏法源將使阻斷不法金流困難，立法時應提供監管依據，協助金融機構與VASP合作辨識資金來源，防堵詐騙洗錢漏洞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財