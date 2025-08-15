綠委：宣傳經費被狂刪 防詐神器下載率慘兮兮

林楚茵表示，「網路詐騙通報查詢網」App自上架以來，使用率偏低，顯示很多人根本就不知道。（圖為立委林楚茵國會辦公室提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕民進黨立委林楚茵今天在立法院質詢表示，由數發部推出的「網路詐騙通報查詢網」App自5月15日上架以來，截至8月11日，雖已有1萬9522位民眾下載、3838人使用App通報案件，但與台灣各App每月逾61萬次的平均下載量相比，使用率偏低，顯示很多人根本不知道有這個工具。

林楚茵指出，「網路詐騙通報查詢網」具備一鍵通報可疑廣告網頁或社群帳號的功能，還會顯示案件處理進度，行政機關跟平台業者與民間合作，可快速且準確阻斷詐騙訊息，若宣傳不夠，民眾不知道，那麼就形同虛設。

請繼續往下閱讀...

她強調，數發部原本編列的宣傳經費遭大幅刪減，只剩原本編列5%，直接影響App推廣成效，並詢問數發部，到底有沒有針對這款App安排宣傳？還是數發部上架後就沒在管？

對此，行政院院長卓榮泰表示，這個通報網站花了很長的時間規劃、反覆測試，以非常謹慎的態度才推出，但談了很多次，還不如立法委員在這邊宣傳；數發部長黃彥男也直言，因為經費被大刪，幾乎沒有宣傳。

有關加密貨幣洗錢方面，林楚茵指出，虛擬資產服務商（VASP）在洗錢防制上的角色，缺乏法源將使阻斷不法金流困難，立法時應提供監管依據，協助金融機構與VASP合作辨識資金來源，防堵詐騙洗錢漏洞。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法