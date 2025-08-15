2024新創募資破億 國發會盼2027達到1500億

國發會產業發展處處長蕭振榮說，臺灣創新創業生態系蓬勃發展，新創募資金額也屢創新高。（圖由國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會藉由跨部會整合平台，透過「活絡資金」、「擴大標的」以及「提高成功率」3大策略，統籌並協調經濟部、國科會等部會積極推動創新創業的發展，2024年臺灣新創募資金額為33.4億美元，突破千億台幣大關，其中國發基金投資占整體投資約13.2%。國發會期望在2027年達成新創募資1500億元目標。

總統賴清德提出要全力打造「創新創業雨林生態系」，從2024年起，目標5年內創造2萬個新創就業機會，每年投資額達1500億元。

請繼續往下閱讀...

國發會產業發展處處長蕭振榮表示，近年臺灣創新創業生態系蓬勃發展，新創募資金額也屢創新高，根據創投年會論壇，台經院公布最新統計，2024年臺灣新創募資金額為33.4億美元，突破新臺幣千億元大關，顯見國內新創環境日益成熟。國發會未來將透過「活絡資金」、「擴大標的」以及「提高成功率」3大策略，統籌並協調經濟部、國科會等部會積極推動創新創業的發展，朝2027年達成新創募資1500億元目標邁進。

在活絡資金方面，國發基金推動天使投資方案迄今已投資292家新創、逾40億元，成功帶動165億元民間資金投資。國發基金並與各部會合作推動主題式投資，在既有項目外，累積投資家數已達505家，總金額220.53億元，帶動民間投資額831.35億元；今年更針對AI、綠色成長、智慧機器人等領域，各設立100億元基金，未來將擴及大健康、運動、軍工等主題，持續提升投資動能。此外，為了引導民間投資重點產業，國發基金也投資114家國內創投，並與日本京都大學iCAP基金、臺大創投管顧洽談合作，後續將申請國發基金投資。

在擴大標的方面，國發會持續邀請國際前瞻新創來臺交流，自2015年起已吸引來自30國、316家高潛力團隊，其中3分之1已與臺灣企業展開合作，未來將結合外館資源，引進更多國際新創。

此外，蕭振榮提到，國發會正規劃「創業綻放計畫」，最優秀3家團隊可獲1000萬元獎金、6家團隊600萬元獎金，其餘團隊也有300萬元的創業支持金，總獎勵逾3億元。國發會也積極推動地方創生計畫，鼓勵青年返鄉或移居創業，迄今已設立130處青年培力工作站，其中有99處由返鄉或移居創業者經營，帶動地方產值860萬元。

在提高成功率方面，國發會也積極協助新創對接國際資源，尤其日本為臺灣新創重要市場，過去連續3年在東京舉辦臺日創新高峰會，帶領126家新創參與，今年8月25日將再度與東京都政府合作舉辦。國發會並與美國柏克萊大學合作生醫加速計畫，提供專業課程與業師輔導，4年來已成功促成8件投資案，並促使JP Morgan連續2年來臺舉辦生技論壇，引進國際生醫資源與人脈。

國發會指出，過去多以活動、參展及加速器計畫等方式協助新創拓展國際市場，屬單點式推動。為深化國際鏈結，已於2023年9月在東京、2025年1月在矽谷設立新創基地，建立常態化服務機制，作為雙向交流橋梁。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法