核三重啟公投》童子賢：核能應與綠能共存

2025/08/15 19:24

童子賢主張核能與綠能並行，才能確保產業競爭力、降低碳排並維持經濟發展。（圖取自華視網路直播）童子賢主張核能與綠能並行，才能確保產業競爭力、降低碳排並維持經濟發展。（圖取自華視網路直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席「核三延役」公投第 5 場意見發表會，擔任正方代表人呼籲民眾8月23日以選票支持核三延役，主張核能與綠能共存且並行，才能確保國內產業競爭力，降低碳排、維持經濟發展。

童子賢指出，台電若持續依賴高污染燃煤與價格昂貴、供應不穩定的天然氣，雖能避免缺電，但會加重碳排與電價負擔。AI 運算中心、先進半導體與電動車推廣都需大量不排碳電力，否則面臨全球碳稅威脅，削弱出口競爭力。

童子賢認為，反對聲浪指稱稱核三發電僅佔 6%、相對不重要，事實上，核能屬於低成本且穩定的不排碳電力，高於風力（3.6%）及太陽能（5.3%）的個別占比，「怎麼會不重要？」就連台灣水力發電雖僅 2.5%，卻也是珍貴的「古老綠能」。

童子賢表示，40年前台灣不排碳發電比例高達62%，2024年降至17%，若廢核三將進一步降至12.8%，並可能重啟燃煤的麥寮、興達電廠，讓碳排高達87%，成為先進工業國中最差。童直言，台灣地狹人稠，綠能發展受限，「寸土寸金的土地無法承受大量綠能衝擊」。

童子賢引用聯合國「政府間氣候變化專門委員會 （IPCC）」發出的警告，2030年前碳排須減去42%，才能避免全球暖化升溫幅度超過1.5 度。此外，國際能源總署與COP28會議的22 國領袖都認同核電是對抗暖化的關鍵。童說，全球不排碳電力需增至三成才足以減緩暖化，台灣若保留核二、核三，可立刻增加10%至11%的不排碳電，將比例提升至24%，「讓台灣脫離放牛班」。

童子賢直言，部分綠能推動者「不是為了減碳，而是為了打擊核能」，呼籲應務實面對能源結構，「地球暖化迫在眉睫，為了低電價、競爭力與經濟發展，應讓核能與綠能攜手，才能同時守護環境與經濟」。

