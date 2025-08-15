逼上絕境！老牌中企集體倒閉 社保新規成致命一擊

外媒報導，中國珠三角多家老牌大廠在近期接連倒閉。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期，中國珠三角地區多家擁有二十多年歷史的老牌企業接連倒閉，它們挺過了川普政府的第一輪關稅，也挺過3年疫情，卻栽在這波中國經濟衰退中。從停業公告來看，這些企業倒閉前都努力自救，仍持續虧損。有分析認為，北京宣布9月1日開始實施的社保新規，以及嚴苛的環保要求，成為壓垮部分企業最後一根稻草。

據外媒報導，多家珠三角老牌大廠接連倒閉，像是擁有21年歷史的港資電器大廠迅達電器配件（深圳）有限公司日前發布公告，於8月12日起全面停工停產，並解除與員工的勞動合約。公告稱，公司連續處於虧損狀態，經多方努力仍無法改善、長期經營困難，導致公司無法繼續經營。

另外，擁有27年歷史的惠州華訊電子有限公司7月底發布公告稱，因公司經營困難，董事會決議自8月31日正式終止經營，進入清算註銷程序。而擁有25年歷史的四會市金大少印染發展有限公司通知稱，8月1日正式停業；深圳市創富源電子有限公司也停工停產；擁有19年歷史的萬利達真空五金熱處理（東莞）有限公司正式停業；佛山市蓋德電器有限公司也正式停業，工廠全面停止生產。

報導指出，這些倒閉的企業曾苦苦掙扎，近年來，受地緣政治衝突加劇、關稅戰、產業轉移，尤其是經濟復甦不及預期，關於電子消費領域的萎縮已成為不爭的事實，出貨量顯著下滑、產能利用率持續不足，部分企業甚至出現虧損經營等問題。

中國網紅「失業經理人」分析，社保新規是壓倒企業的最後一根稻草。電子廠、成衣加工、餐飲服務等勞動密集型產業，遭社保新政重創。這些行業人力成本占總成本比重普遍高達30%至40%，社保合規將直接吞噬企業微薄利潤。華訊電子負責人曾坦言，「我們工廠利潤很薄，怕要不回來社保錢。每個月的社保費用可能會有幾十萬（人民幣），直接就把我們的利潤給吞了。」

